Sensemble Theater

18:00 Uhr

"Alles über Frauen" in Augsburg: Von besten Freundinnen und Omas mit Gehhilfe

Plus Miro Gavran-Festival im Sensemble Theater: Mit Humor und entlarvenden Dialogen verrät der kroatische Autor „Alles über Frauen“.

Von Danilea Tiggemann

„Alles über Frauen“ in anderthalb Stunden ist ein gewagtes Versprechen, das nur mit viel Humor und einer Prise Wahnsinn gegeben werden kann. Miro Gavran, Kroatiens meist gespielter Dramatiker, wagt es in seiner gleichnamigen Komödie, in der nur drei Schauspielerinnen in jeweils fünf Rollen schlüpfen und das in eng verflochtenen Szenen. Für den Zuschauer setzen sich dadurch nur allmählich die Geschichten und Begegnungen zusammen. Ein großer Spaß ist es aber von Anfang an, dafür sorgen die zum Teil bitterbösen, oft emotionalen Dialoge des versierten Autors.

