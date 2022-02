Sensemble Theater

Wofür es sich ins Theater zu gehen lohnt: Sarah Hieber

Sarah Hieber besticht in „All das Schöne“ – sie deutet eine Vielzahl von Rollen an und ist dabei in einem 70-minütigen Flow.

Plus In dem Monolog „All das Schöne“ von Duncan Macmillan brilliert die Schauspielerin auf der Studiobühne des Sensemble Theaters.

Von Claudia Knieß

Eiscreme, Wasserschlachten, die Farbe Gelb, länger aufbleiben dürfen und Sachen mit Streifen: lauter Dinge, für die es sich zu leben lohnt. Findet die Siebenjährige, deren Mutter gerade einen Selbstmordversuch gemacht hat, und will sie damit zum Leben motivieren. Der Beginn einer Liste, die sich irgendwann einer Million Einträgen nähert, und anhand der der britische Autor Duncan Macmillan in „All das Schöne“ die Biografie der Tochter erzählt. Immer wieder ergänzt sie während Pubertät, Studium, erster Liebe und eigenem Erwachsenwerden die Aufzählung um „Every Brilliant Thing“, so der Originaltitel. Praktisch jedes Programmheft aller Inszenierungen des auf deutschen wie internationalen Bühnen seit seinem Erscheinen 2013 beliebten Theatertextes zitiert den Guardian: „ein lebensbejahender Monolog über ein todernstes Thema“. Besser kann man den Text möglicherweise nicht beschreiben. Aber definitiv kann man ihn kaum besser spielen als Sarah Hieber.

