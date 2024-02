Sensemble

Uraufführung am Sensemble: Schrecklich nette Familie sucht ein Zuhause

Plus Mama, Papa, Schreibaby – und eine viel zu kleine Wohnung. Davon handelt das bitterböse Stück "Zimmer/Kotze/Bad" am Augsburger Sensemble-Theater.

Von Veronika Lintner

Da kann es noch so harmlos brabbeln und glucksen und mit großen Augen die Welt beglupschen - selbst das niedlichste Baby kann das Leben in ein Schlachtfeld verwandeln. Es schreit und schreit und schreit der Säugling. Angesabberte Babybrei-Fläschchen dekorieren den Küchentisch. Unsortierte Socken liegen verstreut auf einer Spur der Verwüstung zwischen Küche und Bad. Mami tippt in ihre Mütter-Facebook-Gruppe: "Das Leben ist so schön, seit unser Käferchen bei uns gelandet ist" und blickt sich dann verzweifelt in ihrer viel zu kleinen Wohnung um: "Ist ein bisschen eng hier". Vati sitzt am Ikeatisch, findet keinen Platz für seinen Laptop und ist schon einen Schritt weiter in der Frustrations-Eskalation, er setzt zu einem dreifach donnernden "Scheiße, scheiße, scheiße!" an. Familienglück zu dritt, begrenzt auf Zimmer, Küche, Bad - so beginnt das Stück, das jetzt am Augsburger Sensemble-Theater seine Uraufführung gefeiert hat. Die Autorin Catalina Navarro Kirner hat die Standard-Wohnungsanzeige etwas umgedichtet: "Zimmer/Kotze/Bad", so heißt ihr Bühnenwerk. Eine Satire zum Schreien.

Catalina Navarro Kirners Stück feiert am Sensemble seine Uraufführung

Navarro Kirner spielt selbst die Mutti, an ihrer Seite gibt Florian Fisch den Papa. Ihre beiden Rollen? Musterexemplare der Spezies Großstadtmensch. Beide tragen Beanie-Mützchen, sind akademisch gebildet, können sich ein Leben nur im Stadtzentrums-Getümmel vorstellen. Sie hat eine fast so enge Bindung zu ihrem Smartphone wie zum Säugling, beschreibt ihr entnervtes Leben in schöngefärbten Babyblau-Schattierungen - auch wenn das Schreikind "Pupsi" mal wieder Blähbauch hat, muss das die Mutti-Solidaritäts-Gruppe wissen. Und er? Nickt auf Schlafentzug über dem Babybrei ein. Das Paar im Chaos träumt heimlich von der großen, mondänen Altbauwohnung ein Stockwerk über ihrem Appartement. Doch diese vier Wände hält eine hochbetagte Dame in Beschlag. "Die ist doch sicher schon über ...", sagt die Mama. Und Papa murmelt wie im Delirium: "Drei Balkone. Speisekammer. Gästeklo..."

