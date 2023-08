Eine Buchreihe, die einen großen Lebensbogen abbildet

Augsburger geben Lesetipps für den Sommer.

Endlich Ferien, endlich Lesezeit, ob nun am Strand, im Hotelbett oder auf dem Sofa zu Hause. Aber welches Buch? Wir haben bekannte Augsburgerinnen und Augsburger nach Lektüre-Tipps gefragt. Heute antwortet der Künstler Christofer Kochs:

Welches Buch empfehlen Sie für den Sommer?

Christofer Kochs: Ich empfehle gerne ein ganze Reihe an Büchern: nämlich die Bücher von Joachim Meyerhoff "Alle Toten fliegen hoch" – fünf Bände mit enormer Tiefe, Witz und sprachlicher Leichtigkeit.

Was gefällt Ihnen besonders gut daran?

Kochs: Der lässige Erzählton des Autors, der eigentlich ein bekannter Theaterschauspieler ist. Dabei schafft es Meyerhoff, leichtfüssig große Emotionen zu schildern und mit enormem Sprachsinn auch erschütternde Situationen zu beleuchten. Selten habe ich beim Lesen zwischendrin so laut lachen müssen. Einfach toll zu lesen. Alle Bücher hangeln sich an Meyerhoffs biografischen Daten entlang und zeichnen so einen großen Lebensbogen ab – mit allem, was dazugehört. Aktuell lese ich den letzten Band "Hamster im hinteren Stromgebiet" – der den Schlaganfall des Autors zum Thema hat und dennoch nahezu aberwitzige Passagen beinhaltet, auch wenn das Thema erst mal verschrecken mag.

Wo lesen Sie am liebsten?

Kochs: Am liebsten lese ich im Bett, am besten, wenn der Regen gegen die Fenster prasselt.

Welches Buch steht jetzt auf Ihrer Leseliste?

Kochs: Nachdem ich kürzlich erst David Benioffs Buch "Stadt der Diebe" gelesen habe, möchte ich weitere Bücher von diesem Autor lesen. Als nächstes: "Alles auf Anfang".