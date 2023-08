Sommer-Lesetipps: Ein Roman mitten aus dem Leben einer Kleinstadt

Endlich Zeit zum Lesen! Aber was? Augsburgerinnen und Augsburger geben Lesetipps für den Sommer.

Ferienzeit ist Lesezeit, ob nun am Strand, im Hotelbett oder auf dem Sofa zu Hause. Aber welches Buch? Wir haben Augsburgerinnen und Augsburger nach ihren Lektüren gefragt.

Heute antwortet Sebastian Seidel, Leiter des Augsburger Sensemble-Theaters.

Welches Buch empfehlen Sie für den Sommer?

Sebastian Seidel: Neben den Büchern, die größere mediale Aufmerksamkeit bekommen, suche ich immer auch nach Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus der näheren Umgebung. So habe ich beim Irseer Pegasus Fee Katrin Kanzler kennengelernt. Ihrem Buch „Sterben lernen“ wünsche ich mehr Leserinnen und Leser. Bei einer Hochzeitsfeier gerät das Leben von Henry, der Superheld werden wollte, durch eine Begegnung mit Joe ins Stocken.

Was gefällt Ihnen besonders daran?

Seidel: Auch wenn der Titel vielleicht abschrecken mag, so erzählt der Roman mitten aus dem Leben in einer Kleinstadt, sinnlich, bilderreich und spannend bis zum Schluss. Aus unerwarteter luftiger Höhe sieht man die Geschehnisse mit anderen Augen, taucht aber auch tief hinein in die Abgründe des täglichen Lebens.

Wo lesen Sie am liebsten?

Seidel: Daheim in meinem Sessel Acapulco. Entweder im Wohnzimmer oder draußen auf der Terrasse. Unterwegs einfach im Bett liegend zu allen Tageszeiten.

Welches Buch steht jetzt auf Ihrer Leseliste?

Seidel: Der Roman „Empusion“ von Olga Tokarczuk, die mir erst durch ihren Literaturnobelpreis bekannt wurde. Der „feministisch-ökologische Schauerroman“ wird als eine Replik auf Thomas Manns „Zauberberg“ angepriesen. Sobald die Sensemble-Saison Mitte August vorbei ist, werde ich ihn in Ruhe lesen, hoffentlich draußen in der Sonne.