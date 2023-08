Sommer-Lesetipps: Sympathien für einen Mörder

Endlich Zeit zum Lesen! Aber was? Augsburgerinnen und Augsburger geben Lesetipps für den Sommer.

Endlich Ferien, endlich Lesezeit, ob nun am Strand, im Hotelbett oder am Sofa zu Hause. Aber welches Buch? Wir haben Augsburgerinnen und Augsburger nach Lektüretipps gefragt.

Heute antwortet Kabarettist und "Geisterfahrer" Silvano Tuiach.

Welches Buch empfehlen Sie für den Sommer?

Silvano Tuiach: Als gelernter Literaturwissenschaftler tut es mir ein bisschen leid, dass ich kein Buch von Herta Müller oder Lutz Seiler zum Beispiel vorschlage. Im Sommer bevorzuge ich aber Kriminalromane, wobei ich sie auf Englisch lese, tatsächlich auch, um mein Englisch in Schuss zu halten. Was schlage ich also vor: Don Winslow, Doyen der amerikanischen Kriminalliteratur, und seine Trilogie mit dem ersten Band "City on Fire" und dem zweiten Band "City of Dreams". Der dritte Band ist noch nicht erschienen. Die Trilogie handelt von zwei rivalisierenden Mafiagangs in New Jersey, die eine irischer Provenienz, die andere italienischer Herkunft. Der Protagonist, Danny Ryan, ist mehr durch Zufall der Boss der irischen Gruppe geworden, ohne aber als Mafia-boss prädestiniert zu sein. Im zweiten Teil könnte das Marx-Zitat, "Geschichte ereignet sich immer zweimal, erst als Komödie, dann als Farce", als Motto dienen. Denn Hollywood möchte den Kampf dieser rivalisierenden Mafiagangs verfilmen.

Was gefällt Ihnen besonders daran?

Tuiach: Dieser Danny Ryan ist sozusagen – obschon auch er zum Mörder wird – eine Sympathiefigur. Das Faszinierende an dieser Geschichte ist tatsächlich, dass der Leser aus seinen Sympathien für diesen Mafiamörder nicht entkommen kann.

Wo lesen Sie am liebsten?

Tuiach: Ich bin reiner Outdoor-Leser, man verzeihe mir den Anglizismus. Ich lese im Sommer immer nur im Freien auf Parkbänken und würde auch auf einem Schwätzbänkle über meine Lektüre reden. Ich lese deshalb am liebsten im Freien, weil das Ablenkungspotential viel geringer ist als am Schreibtisch, wo das Telefon klingelt, man daran denkt, dass man abspülen müsste, putzen …

Welches Buch steht jetzt auf Ihrer Leseliste?

Tuiach: "Der gelbe Elefant" von Heinz Strunk, weil ich hier einen Seelenverwandten erkannt habe.