Spectrum Club

vor 33 Min.

Beim Budapester Puppenmuseum trifft verrückter Karneval auf Vampirgrüfte

Plus Die Augsburger Band "Budapester Puppenmuseum" präsentiert ihr neues Album "Spooktakular Affairs" und bedient dabei die großen Gesten der Rockmusik.

Von Sebastian Kraus Artikel anhören Shape

Große Rockshows können furchtbar viel Spaß machen. 70.000 frenetische Fans verwandeln ein Stadion in eine sich fortwährend bewegende, enthemmte Masse, durch wohnblockgroße Lautsprecher dröhnen Welthits, massive Feuersäulen kokeln das Stadiondach an. Nur legt man für ein Ticket eben auch den Gegenwert eines Kleinwagens hin, und AC/DC und Metallica haben in den letzten Jahrzehnten genug Kohle abgegriffen. Warum also in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Denn auch direkt vor der Haustür gibt es authentische Rockmusik, dargeboten auf wilden, ausufernden Konzerten auf den kleinen, aber feinen Bühnen der Stadt.

Das Budapester Puppenmuseum ist bekannt für Shows, in denen „Cabaret“ auf die „Rocky Horror Picture Show“ trifft, verrückter Karneval auf Vampirgrüfte, mystischer Habitus auf authentische Rockmusik. Auf deren Gleisen fährt das neue Album „Spooktakular Affairs“ von Beginn an. Das erste Gitarrenriff stellt die Weichen, die Synthies von Bandneuzugang Ezra Almunkat sind auch an Bord, und das Versprechen des ersten harten Beckenschlags, dass es gleich richtig nach vorne geht, ist kein leeres: nach 15 Sekunden heißt es „four to the floor“ und eine vom rauen Leben eines Rockmusikfrontmannes gezeichnete, aber quicklebendige Stimme setzt das Thema: „Vater, ich habe direkt vor deinen Augen gesündigt …“, gesteht Harald Kranz in einem mit sympathischem Akzent gefärbten Englisch und man hofft, dass ihm das nicht gleich wieder zum Verhängnis wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .