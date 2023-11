Spectrum Club

Luftgitarren raus und zurück in die 80er

Plus Bonfire aus Ingolstadt bringen ihr Publikum mit neuem Sänger im Spectrum Club außer Atem. Drei Alben bilden das Gerüst für ihre Rockshow.

Hans Ziller könnte durchaus der Vater der vier Jungs sein, die dort auf der Bühne stehen. Der 65-Jährige wirkt mit seinem Kurzhaarschnitt seriöser als seine vier langhaarigen Begleiter. Doch die Haarlänge spielt in diesem Fall keine Rolle. Ziller beweist im Spectrum, dass sein Herz nach wie vor der Rockmusik gehört. Die Ingolstädter Band Bonfire ist sein Baby. Vor 51 Jahren hat er sie unter dem Namen Cacumen gegründet und ab 1986 in Bonfire umbenannt. Wenn Ziller das Publikum mit einem breiten "Griaßts eich" begrüßt, erwartet die Fans kein Gstanzl-Abend, sondern eine harte Rockshow.

Dabei musste sich der Bonfire-Chef zuletzt auf Sängersuche begeben. Frontmann Alexx Stahl hat im Streit die Band verlassen. Stahl fühlte sich für Kriegspropaganda missbraucht, weil sich der Rest der Band in einem Musikvideo ("Freedom Is My Belief") für die Ukraine starkgemacht hat. In dem Charity-Song geht es um traumatisierte Kinder. Für Ziller eine Selbstverständlichkeit, zu helfen, deshalb nahm er den Ausstieg von Stahl mit einem Schulterzucken hin. Zumal er von seinem neuem Frontmann Dyan Mair absolut überzeugt ist. Unter 4000 Sängern hat er den 30-jährigen Griechen gecastet. "Eine Stimme, die absoluter Wahnsinn ist." Einen Witz lässt sich Ziller nicht nehmen. "Mei, 30 Johr. Als i 1972 Cacumen gegründet hab, is der Dyan noch als Quark beim Tengelmann gstanden."

