Mit Mozart, Schostakowitsch und argentinischen Klängen

Valentin Holub erzählt gerne von der Geschichte seines Ensembles: „Niemand hätte ja damals gedacht, dass unser Orchester so eine stabile Geschichte schreiben würde. Die Gründer waren junge Musiker aus dem Landesjugendorchester Bayern, der größte Teil kam aus Augsburg“, erzählt der Bratschist und Geschäftsführer des Orchesters. „Und zwei unserer Mitglieder sind seit der Gründung mit dabei, bis heute.“ Das bedeutet: seit 35 Jahren. So lange schon setzt die Bayerische Kammerphilharmonie ihre Akzente, mit Konzerten in und um Augsburg. Doch auch in der neuen Spielzeit 2025/26 setzt sich das Ensemble ein Ziel: dem Publikum Neues und Unerwartetes zu bieten, unter dem Motto „unerhört“. Das Programm wartet mit Gastsolisten aus aller Welt auf, mit Heimspielen im Kleinen Goldenen Saal, einer Konzertreise nach Spanien – und beginnt am Sonntag, 12. Oktober. Der Titel des ersten Konzerts lautet: „Seelenverwandte“.

„Seelenverwandte“, 12. Oktober 2025, 18 Uhr, Kleiner Goldener Saal: „Es ist ein Programm, bei dem wir auch an die aktuelle Weltlage denken“, erklärt Holub. „Wir sehen, wie heute Konflikte wieder aufkommen, die wir als Menschheit schon einmal erlebt und erlitten haben.“ Das Konzert verbindet Werke zweier Komponisten, die zwischen die Räder ihrer Zeit gerieten, zwischen Krieg und Diktatur: Dimitri Schostakowitsch wurde vom sowjetischen System als Vorzeigekomponist gepriesen, doch bald auch geschmäht, bedroht, verbannt. Diese Gefühle von Ohnmacht und Trotz lässt der Russe in seiner Kammersinfonie Nr. 4 op. 153 klingen. Solist wird hier Thorsten Johanns sein – ein Klarinettist, der rund um den Globus konzertiert, von China bis Australien. Während Schostakowitsch zu Lebzeiten berühmt wurde, komponierte sein guter Freund Mieczysław Weinberg im Schatten. Erst verfolgte ihn die Sowjet-Diktatur, dann musste der jüdischen Pole vor deutschen Nationalsozialisten flüchten. Manches habe Weinberg „für die Schublade komponiert“, erklärt Holub, und vieles davon habe die Musikwelt erst im 21. Jahrhundert entdeckt. Die Kammerphilharmonie spielt Weinbergs Kammersinfonie op. 153, seine letzte vollende Komposition.

„Fünfunddreißig“, 30. November 2025, 18 Uhr, Kleiner Goldener Saal: Klingendes Geburtstagsfest: Zu ihrem 35. Geburtstag strickt die Kammerphilharmonie ein Konzertprogramm aus Komponisten, die in diesem Jahr ihren 150., 120. und 45. Geburtstag feiern. Als Ältester fügt sich Maurice Ravel in die Reihe, der Schöpfer des „Bolero“, das Ensemble spielt sein Streichquartett F-Dur op. 35 in Orchesterfassung. Paul Hindemith, 30 Jahre jünger, schrieb „Die vier Temperamente“ im US-Exil, es ist ein Werk über das Wesen der Menschheit. Gastsolist für dieses Stück ist der Pianist Alexander Schimpf. Die jüngste im Bund ist Manuela Kerer, geboren 1980: „Sie ist eine fantastische Komponistin aus Tirol, für uns hat sie ein Auftragswerk geschrieben“, sagt Holub. Der Mythos von der Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel hat Kerer dazu inspiriert, ihr Werk trägt den Titel „É.TEMEN.AN.KI“.

„Auguri“, 25. Januar 2026, 18 Uhr, Kleiner Goldener Saal: Wenn die Kammerphilharmonie ein Ständchen zu Wolfgang Amadeus Mozarts Geburtstag spielt, dann heißt es diesmal: „Auguri!“. Glückwunsch auf Italienisch. Das Geburtstags-Konzert für das Genie ist eine Tradition des Ensembles: Diesmal erklingen drei Sinfonien von Zeitgenossen, Antonio Rosetti, Joseph Haydn und Mozart selbst. Dazu fügt sich Haydns Cello-Concert in D-Dur. „Dafür haben wir einen Augsburger Freund eingeladen“, sagt Holub, „einen der besten Cellisten, den derzeit die Szene weltweit zu bieten hat: Maximilian Hornung“.

„Sesetto d‘archi“, 22. März 2026, 18 Uhr, Kleiner Goldener Saal: Zwei Lebenslinien begegnen sich im vierten Konzert. Holub erklärt: „Das Todesjahr des einen ist das Geburtsjahr des anderen“, denn die Rede ist von Johannes Brahms und Erich Korngold. Brahms revolutionierte die Musik der Romantik, der jüngere Korngold galt als Wunderkind, als neuer Mozart – und sein Stil, inspiriert von Meistern wie Brahms und Mahler, führte ihn bis nach Hollywood, wo er Filmmusik komponierte. Die Kammerphilharmonie verbindet beide mit einem Programm im kleinen Format: Mitglieder des Ensembles spielen zwei Streichsextette, je eines von Brahms und Korngold.