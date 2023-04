St. Anna

Mit Prägnanz zum großen Ausdruck: Reinhard Keisers Markuspassion

Plus Die Markuspassion in St. Anna führt zur Begegnung mit einem selten gespielten Komponisten. Dem neuen Kantor Johannes Eppelein gelingt damit eine beeindruckende Aufführung.

Von Manfred Engelhardt

Am Karfreitag zur Todesstunde Christi erlebte das Publikum – als Gläubige, als Musikfreunde – in St. Anna die Begegnung mit einem heute nicht mehr so vertrauten Komponisten. Die Aufführung der Markuspassion von Reinhard Keiser (1674-1739), der erste große Auftritt des seit Februar neu installierten Kantors Johannes Eppelein, wurde für alle zum beeindruckenden Ereignis. Madrigalchor und Capella St. Anna boten mit den Solisten unter ihm eine exzellente Leistung.

Johann Sebastian Bach beschäftigte sich intensiv mit Reinhard Keisers Markuspassion

Kein Geringerer als Johann Sebastian Bach beschäftigte sich intensiv mit dem Werk seines Zeitgenossen. So setzte er sich vor allem mit Keisers Markuspassion auseinander. Drei von Bach selbst geleitete Aufführungen sind verbrieft, er versah sie mit unterschiedlich starken Veränderungen. In der jetzt aufgeführten Version sind nur zwei Choraleinschübe von Bach, „O hilf, Christe, Gottes Sohn“ am Ende der 1. Teils, und „O Traurigkeit, o Herzeleid“ vor dem bewegenden Ausklang der Passion. Ansonsten ist Keisers Musik darin unverändert.

