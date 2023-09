Staastheater Augsburg

Mit Glamour, Rock und Bewusstsein: "Hedwig and the Angry Inch" am Staatstheater Augsburg

Thomas Prazak spielt die Titelrolle in "Hedwig and the angry Inch" am Staatstheater Augsburg.

Plus Glamrock, steile Perücken, steile Hacken – und eine Lebensgeschichte: Thomas Prazak spielt im Musical "Hedwig and the Angry Inch" die Titelrolle.

Von Veronika Lintner

Wenn die Punkmusik einmal funkeln darf, wenn die Discokugel mit den Kostümen um die Wette glitzert und Rockbeschallung sich in dem Glamour des Moments badet – ja, diese Faszination spürt auch der Schauspieler Thomas Prazak. Nun gut, zumindest erinnert er sich noch genau an das Funkeln des Kronleuchters, der damals im Theater seiner Heimatstadt hing, in Baden bei Wien. Der Leuchter hat ihn als Kind für die Bühne und ihre Magie gewonnen. "Diese Verwandlung, wenn sich der ganze Raum verändert, das macht Theater auch aus", findet er. Und ab heute darf Prazak am Staatstheater Augsburg in schimmernden Farben funkeln. Im Musical "Hedwig and the angry Inch" spielt er die Hauptrolle. Hedwig, eine Figur, die Geschlechtergrenzen sprengt. Glamrock, steile Perücken, steile Hacken? Ja, das auch. "Bei Hedwig kannst du in die Vollen greifen", sagt Prazak. Aber vor allem will er einen Menschen verkörpern, der mehr als nur die schrille Nebenrolle spielt, am Bühnenrand der Gesellschaft.

Das Staatstheater Augsburg spielt "Hedwig and the Angry Inch"

Auf einer kleinen New Yorker Off-Brodway-Bühne, man schrieb das Jahr 1998, da betrat sie die Bühne: Hedwig, eine Heldin in Glittermontur – so wie zwei Männer sie erdacht haben, der Komponist des Werks Stephen Trask und der Autor John Cameron Mitchell. Dieser Hedwig hat das Schicksal brutal mitgespielt, immer wieder haben ihr Männer das Herz zerschmettert, der Traum von der Rock-Karriere entpuppt sich als Rohrkrepierer. Denn wo findet ihr Punk seinen Platz, als verlorene Seele, die in der DDR lebt, in Ost-Berlin? Sie will mit ihrem Liebhaber in die USA flüchten, aber dafür muss sie – zu diesem Zeitpunkt noch er und schwul – vollständig zur Frau werden. Doch der Chirurg pfuscht, er verstümmelt Hedwig, und was bleibt, ist eine Kleinigkeit, ein "angry Inch". Und aus diesem Leben voller Brüche, Schmerz, Hoffnung und Härten erzählt sie nun im Stück dem Publikum.

