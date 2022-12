Staats- und Stadtbibliothek Augsburg

18:00 Uhr

Renovierung der Staats- und Stadtbibliothek: Ein Bücherschatz zieht um

Plus Zehn Jahre Verstaatlichung: Das Jubiläum bietet Anlass zu feiern, aber in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg knallen nicht die Korken, sondern rumpeln die Container.

Von Birgit Müller-Bardorff

Es war ein besonderer Einsatz, der dieser Tage in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg anfiel: Unter Polizeischutz wurden einige Lastwagen mit wertvoller Ladung nach München geschickt - seltene Handschriften, besondere Einbände und Grafiken wurden sorgfältig aufgereiht in Regalcontainern unter wachsamen Polizistenaugen verstaut und auf die Reise geschickt. In Zeiten, in denen Goldmünzen aus Museen geraubt werden und Menschen Tomatensuppe auf Kunstwerke schütten, kann man schließlich nicht vorsichtig genug im Umgang mit Kulturgütern sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

