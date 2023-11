Staatstheater Augsburg

vor 19 Min.

82 Orchestermusiker sollen es am Ende sein

Plus Augsburgs Staatstheater-Intendant André Bücker erklärt, wie die Höherstufung der Augsburger Philharmoniker umgesetzt werden soll. Und verkündet zugleich einen weiteren Aufstieg.

Von Stefan Dosch

Im Grunde, sagt Andrè Bücker, sei die Sache von Anfang an mitbedacht gewesen, also vom Zeitpunkt weg, an dem das Theater Augsburg zum Staatstheater aufgewertet wurde: Dass nämlich ein solches Staatstheater auch eines A-Orchesters bedürfe. Nur geschah diese Höherstufung, führt der Intendant weiter aus, bei den Philharmonikern nicht schon gleich 2018, sondern wurde, weil mit der "Staatstheater-Werdung" ohnehin schon viel Umstellungsarbeit zu bewältigen war, erst einmal verschoben. Von heute aus gerechnet wird es auch noch mal ein paar Jahre dauern, bis die Augsburger Philharmoniker an der A-Orchester-Spitze angelangt sein werden, doch immerhin wurde die "A-Werdung" nun festgezurrt und öffentlich verkündet: Zu Beginn der Spielzeit 2029 wird es so weit sein, der Weg dahin soll stufenweise erfolgen.

Der jetzigen Bekanntgabe des Fahrplans waren umfangreiche Beratungen zwischen Orchester, Staatstheater, der Stadt Augsburg und dem bayerischen Kunstministerium sowie der Gewerkschaft Unisono vorausgegangen. Die gefundene Lösung sieht vor, dass ab der Spielzeit 2026 mit der Erweiterung der Planstellen und der Steigerung der Vergütung für die Orchestermusiker begonnen werden soll. Und zwar über drei Spielzeiten hinweg, bis eben im Herbst 2029 "nach derzeitigem Stand der Dinge" (Bücker) das dann generalsanierte Große Haus am Kennedyplatz neu eröffnet werden kann. Mit eben dann A-klassigen Philharmonikern.

