"An dem einen Tag spiele ich eine Killerin, am nächsten eine Prinzessin"

Die Mezzosopranistin Ekaterina Aleksandrova ist neu im Augsburger Ensemble. Die Sängerin erzählt von ihrem Rossini-Debüt und, warum sie so lange nicht ihre Eltern gesehen hat.

Pünktlichkeit gehört für die Mezzosopranistin Ekaterina Aleksandrova zum Beruf und zum Leben dazu, nicht nur auf der Bühne, wenn ihre Einsätze als Opernsängerin genau sitzen müssen. Auch ansonsten, ob nun für ein Gespräch oder wenn die Proben am Staatstheater Augsburg anstehen. Deshalb hat sie sich eine Wohnung in Augsburg gesucht, obwohl das ein wenig teurer ist. Aber die Wege sind dann kürzer und die unzuverlässige Bahn macht dann keine Probleme mehr.

Seit dieser Spielzeit gehört die 29-Jährige fest zum Augsburger Ensemble. Gerade ist sie dort in der kleineren Rolle der Annina und der Flora in "Traviata" zu sehen. Und in der Rossini-Oper "Il viaggio a Reims" ist ihr Part als Marchesa Melibea deutlich größer. Es sei ihre erste Rossini-Partie, erklärt die 29-Jährige. "Deshalb hatte ich im Vorfeld auch großen Respekt vor ihr", sagt sie. Nun, nach den Proben und bereits drei Aufführungen weiß sie, dass ihr diese Musik auch liege. "Sie passt gut zu meiner Stimme." Wobei sie in ihrer Rolle als Marchesa Melibea festgestellt hat, wie herausfordernd es sein kann, etwas Komödiantisches zu spielen. "Das Leiden auf der Bühne finde ich einfacher", verrät sie und lacht gleich danach.

Schon in der vergangenen Spielzeit war Ekaterina Aleksandrova als Gast in Augsburg zu sehen

Wieder fiel ihr auf, welchen Reichtum ihr Beruf für sie bereit hält. Durch die Rollen verwandelt sie sich in Figuren, die auch einen anderen Charakter als sie haben. . "Die Marchesa ist sehr feminin, sie ist sehr stark, sie will immer die Kontrolle behalten", das sind Züge, die ihr in dieser starken Ausprägung fremd sind, aber genau daraus bestehe der Spaß am Beruf: „Auf der Bühne darf Du alles und jeder sein.“

Und dann fällt ihr ein, wie extrem, aber auch inspirierend das in der vergangenen Spielzeit war, als sie als Gast am Staatstheater Augsburg als Annio in "La clemenza die Tito" und gleichzeitig noch im Opernstudio Düsseldorf in der Kinderoper "Der gestiefelte Kater" aufgetreten ist: "An dem einen Tag habe ich eine Killerin gespielt, an dem anderen eine Prinzessin." Die ganze Bandbreite möglicher Rollen innerhalb von 24 Stunden. "Und es ging", schiebt Aleksandrova nach.

Szene aus "Il viaggio a Reims" mit Ekaterina Aleksandrova in der Mitte. Foto: Jan-Pieter Fuhr

Das Opernstudio Düsseldorf war für Aleksandrova die Schnittstelle zwischen ihrem Studium und dem Beruf, von dort gelang ihr der Sprung in ihr Engagement in Augsburg. Dass sie einmal Sängerin werden sollte, stand für sie schon lange fest. Zu singen begann sie im Kindergartenalter, damals lebte sie noch in Omsk (Sibirien). Aleksandrova sang in Chören, bekam nach dem Umzug ihrer Familie nach St. Petersburg zusätzlich zum normalen Schulalltag auch noch Unterricht in einer Musikschule, lernte dort auch das Klavierspielen.

Als sie mit 17 Jahren ihr Abitur machte, sie auch schon Privatunterricht von einer Opernsängerin bekam, reichte ihre Stimme allerdings noch nicht, um die Aufnahmeprüfung für ein Gesangsstudium in St. Petersburg zu bestehen. Aber schon die Musik im Blick studierte sie zwei Sprachen, Französisch und Englisch, machte dort ihren ersten Bachelor und versuchte es dann ein zweites Mal – nun in Deutschland, bestand die Prüfung in Frankfurt und wurde dort Schülerin von Hedwig Fassbender.

Seit der Pandemie war Aleksandrova nicht mehr bei ihren Eltern

Seitdem lebt Aleksandrova in Deutschland. Ein großer Sprung, aber keiner, den sie bereut. Und ganz allein war sie auch nicht. Sie kam durch den Umzug ihrem künftigen Mann näher, der in Deutschland lebte, mit dem sie zuvor nur eine Fernbeziehung auf große Distanz führen konnte. Vor vier Jahren haben die beiden geheiratet.

Seit die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, hat sie ihre Familie in St. Petersburg nicht mehr gesehen. Erst wegen der Pandemie, mittlerweile wegen des Ukraine-Kriegs. Sie ist froh, der russischen Propaganda entkommen zu sein, sie sagt auch unverblümt, dass Russland wieder seit 20 Jahren eine Diktatur sei. Und weil dort jederzeit alles passieren könne, habe sie immer auch Sorge um ihre Eltern. Kontakt mit den Freundinnen aus der Heimat, aus Omsk und St. Petersburg, hält sie über das Netz.

Schaut Aleksandrova in die nähere Zukunft, dann wartet da ein weiteres Rollendebüt in Augsburg auf sie, als Orfeo in der Wiederaufnahme von Glucks "Orfeo ed Euridice". Das nächste Mal zu sehen ist sie am Mittwoch, 28. Dezember, in "Il viaggio a Reims" und am Freitag, 30. Dezember, in "La Traviata", beide Male im Martinipark.