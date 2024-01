Die Menschmaschine lehrt Menschlichkeit: Ballett-Premiere "Supermodified" in der Brechtbühne

Plus Erschütternd und intensiv: Das Ballett "Supermodified" von Mauro Astolfi widmet sich in einer Zeit der Krisen der Frage nach der Humanität - und kommt zu einer erstaunlichen Antwort.

Wow, welch ein Kontrast: Nach der heiter-melancholischen Revue "Charlie" mit der musikalischen wie tänzerischen Aufforderung zu einem Lächeln (Chaplins Evergreen "Smile"), setzt das Ballett Augsburg die Spielzeit auf die denkbar gegensätzlichste Weise fort - mit der bedrückend-klaustrophobischen Choreografie "Supermodified" von Mauro Astolfi. Wer aber auch in schweren Zeiten düstere Kost nicht scheut, dem sei angeraten, sich den 20. Februar zu reservieren für einen eindrucksvollen, komplexen Abend auf der Brechtbühne. Es ist die einzige Vorstellung, für die es in dieser Spielzeit noch Karten gibt.

Eine mit Nebelschwaden durchzogene Szenerie empfängt das Publikum: Wände mit Gitterstäben, Pritschen mit Decken, auf einer eine Tänzerin mit ausdruckslosem Gesicht ins Weite starrend. Mauro Astolfis "Supermodified" führt in ein Gefängnis, einen Raum, der viele Deutungsmöglichkeiten offen hält: Abgeschlossenheit und Ausweglosigkeit, Unmenschlichkeit und Gewalt, und nicht zuletzt das persönliche Scheitern eines Lebens.