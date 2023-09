Die Reihe "Blauer Montag" startet wieder – mit dem Baron von Münchhausen

Mit Geschichten von Hochstaplern und starken Müttern: Das Staatstheater Augsburg setzt die Reihe "Blauer Montag" im Rock Café fort.

Das Staatstheater Augsburg setzt seine Veranstaltungsreihe "Blauer Montag" im Alten Rock Café fort. Die ersten beiden Termine gestalten Mitglieder des Schauspiel-Ensembles. Jenny Langner und Mirjam Birkl lesen am 25. September aus dem Stück "Minou soll sie heißen" der schwedischen Autorin Ada Berger, das auf poetische Art die Hoffnungen zweier Mütter für die Zukunft ihrer Kinder thematisiert. Kai Windhövel und Thomas Prazak lesen am 9. Oktober unter dem Motto "Lügen haben lange Beine" aus den bekannten Hochstapler-Geschichten über Felix Krull und Baron von Münchhausen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

"Blauer Montag" mit dem Ensemble des Staatstheaters

Zukunftsvision: Was, wenn man in die Zukunft seines Kindes schauen kann? Vanna ist hochschwanger. Sie war viel zu lange wach und hat online nach Kinderwagen gesucht. Plötzlich öffnet sich ein Videochat, in dem eine andere etwa gleichaltrige Frau sitzt. Sowohl die Frau als auch der Raum, in dem sie sitzt, sind Vanna seltsam vertraut. Nach und nach wird klar, dass die Frau im Videochat aus Sicht des Publikums in der Zukunft lebt, einer von Klimakatastrophen und Pandemien geprägten Welt – und dass sie Vannas Tochter ist. Das Stück der schwedischen Autorin Ada Berger ist ein Theaterstück für Erwachsene, aber für die zukünftige Generation geschrieben. In dem zeitlosen Chat-Fenster finden beide Frauen einen Raum und tauschen sich aus. Über die Zukunft, die Vergangenheit und die Wünsche, die beide für ihre ungeborenen Kinder haben.

Geschichten von Felix Krull und Baron Münchhausen

Hochstapler-Geschichten faszinieren seit jeher - am zweiten "Blauen Montag" wollen die Schauspieler des Staatstheaters zwei der bekanntesten Ganoven dieser Sorte vorstellen. Sie lesen Geschichten von Baron Münchhausen, der nicht nur auf der Kanonenkugel ritt, sondern auch den Mond besucht haben soll, und von Felix Krull, der – in Thomas Manns Sprache – von seiner Kindheit berichtet.

