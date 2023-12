Staatstheater Augsburg

Die Welt ist sein Schlagzeug: Alexej Gerassimez ist Artist in Residence

Plus Er klopft die Welt auf ihren Klang ab: Der Schlagwerker Alexej Gerassimez ist in der Spielzeit 2023/24 der Artist in Residence am Staatstheater Augsburg.

Von Veronika Lintner

Wie eine Wasserflasche klingt? So eine herkömmlich handelsübliche, aus Plastik? „Zisch!“, „Blubb!“, „Knick!“ und „Knack!“. Außer die Flasche landet in den Händen von Alexej Gerassimez, dann klingt sie nach Musik. Zwei Minuten und 30 Sekunden dauert sein Solo an der Pfandflasche, verewigt in einem Video auf YouTube: Der junge Mann stiert in Konzentration auf dieses Instrument der anderen Art, auf die Flasche. Er trommelt auf ihrem Körper mit seinen Fingerknöcheln, schwenkt und schüttelt sie, trippelt und streicht mit den Fingerspitzen über die Plastikhaut – und Sound und Klangfarben entfalten sich. „Was mich interessiert, ist der Klang“, sagt Alexej Gerassimez. „Erst einmal klopfe ich alles, was mir zwischen die Finger kommt, auf sein Klangfeld ab.“ Welche Klänge dieser Mann auf der Konzertbühne schöpft, mit Schlagwerkinstrumenten aus aller Welt, kann das Publikum jetzt in Augsburg erleben. Der Multi-Perkussionist ist Gastkünstler der Augsburger Philharmoniker in der Spielzeit 2023/24, der Artist in Residence.

Gerassimez spielt mit allen Schlägeln an allen Schlaginstrumenten

„Meine Eltern sind Musiker, mein Vater spielt Trompete bei den Essener Philharmonikern“, erzählt der 36-Jährige. „Und da habe ich schon, als ich ganz jung war, immer aufgehorcht, wenn die Kollegen und Kolleginnen am Schlagwerk loslegten.“ Diese dramatische Note in der Musik, die habe er damals schon gemocht. Und heute? Spielt er selbst als Perkussionist mit allen Schlägeln an allen Schlaginstrumenten. Tritt mit Spitzenorchestern als Solist auf. Ist Professor an der Hochschule für Musik und Theater in München. Junge Schlagwerk-Studenten lernen heute auch seine Werke, denn mit eigenen Kompositionen schafft sich Alexej Gerassimez seinen Raum in der Musik. Ein Raum, der erst entdeckt werden will.

