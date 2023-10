Staatstheater Augsburg

Ein eigenes Twitter für das Staatstheater Augsburg: Molières Figuren chatten jetzt

Plus Das Staatstheater Augsburg gründet sein eigenes Twitter: Auf www.molusk.de kann jedermann chatten - mit den Figuren aus Molières Komödie "Der Menschenfeind".

Dick gepudert, bis es staubt. Mit einer parfümierten Perücke dekoriert. Reifrock, Federhut, Kniestrümpfe, soweit das Klischee - so treten die Figuren in Molières barocken Komödien auf. Doch jetzt, im Jahre 2023, sollen die Rollen aus dem Text des französischen Dichters schlüpfen. Die Figuren aus seinem Stück "Der Menschenfeind", von anno 1666, betreten den Chat-Raum. Noch bevor am 1. Dezember eine Inszenierung von "Der Menschenfeind" am Staatstheater Augsburg ihre Premiere feiert, hat das Theater eine Webseite gestartet. Ein eigenes Soziales Medium. Wer sich hier hineinklickt, lässt sich auf eine Spielerei ein zwischen Theater, KI-Poesie und Alberei. Der spannendste Kunst-Kniff in diesem alternativen Twitter: Hier wird wirklich jeder zum Dichter.

Benjamin Seuffert hat das soziale Netzwerk für das Staatstheater entworfen

Staatsintendant André Bücker führt die Regie, er hat für die Inszenierung diverse Fassungen des Stücks gewälzt. Was alle Versionen verbindet, ist der mensch(enfeind)liche Kern: Da terrorisiert der Misanthrop Alceste seine Umwelt, ein Mürrischer aus verletztem Idealismus, er verzweifelt an der Gesellschaft und sehnt sich doch nach Liebe. "Mir fiel sofort auf, dass es so heutig ist", sagt Bücker. Zwischen 1666 und 2023 liegen dreieinhalb Jahrhunderte, aber im Umgang zwischen den Menschen offenbar keine Welten. "Eitelkeiten, Oberflächlichkeit, Grenzüberschreitungen, Gerüchte", Bücker listet auf, was diese Komödie antreibt. Und diese Motive erinnerten den Regisseur schwer an das Gedonner auf Facebook und Twitter.

