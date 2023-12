Ein Lesemarathon als Solidaritätszeichen

Literarisch geht es mit Lion Feuchtwanger zurück in die Antike, das Ziel der Solidaritätsaktion des Staatstheaters Augsburg ist aber die Gegenwart.

Vor dem Hotel Maximilian's stehen die beiden Mannschaftsbusse von Borussia Dortmund, eine kleine Traube von Fans inbegriffen. Es ist Samstagnachmittag, die Stadt ist voller Menschen. Nur ein paar Schritte weiter im Moritzsaal kehrt jedoch Ruhe ein. Dort sind die Vorbereitungen für die 24-Stunden-Lesung aus Lion Feuchtwangers "Josephus"-Trilogie gerade abgeschlossen. Staatsintendant André Bücker legt mit Hand an. Ob er ausgeschlafen hat? Noch sei er wach, aber das werde sich ändern.

Etwas mehr als 20 Besucherinnen und Besucher haben sich eingefunden, als die Solidaritätsveranstaltung des Staatstheaters Augsburg mit Israel beginnt. Ein Zeichen gegen den Antisemitismus soll gesetzt werden. "Auch die Kirchen müssen ein Zeichen setzen”, sagt Pfarrer Helmut Haug von der Moritzkirche. Bücker betont, dass es ihm ein Anliegen gewesen sei, mit dieser Aktion ins Zentrum der Stadt zu gehen. "Es gab so viel Schweigen und Antisemitismus nach dem 7. Oktober", sagt Bücker. Oberbürgermeisterin Eva Weber, die ebenfalls ein Grußwort spricht, berichtet, dass sie diese Stille nach dem 7. Oktober extrem beschäftige. Nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs habe es eine große Welle an Solidaritätsaktionen gegeben, diese vermisse sie. Umso dankbarer sei sie, dass das Staatstheater nicht schweige.

Die Tagesschau berichtet von drei erschossenen Geiseln

Der Schauspieler Gerald Fiedler beginnt den Lesemarathon im Zentrum der Stadt. Lion Feuchtwanger setzt in seinem Roman ein, wenn Flavius Josephus allein in Rom zurechtkommen muss. Die Stadt hat gerade fürchterlich gebrannt, ganze Stadtviertel sind zerstört. Josephus möchte Karriere machen, er ist Jude und bewusst in die Hauptstadt der antiken Welt gezogen, um nicht in Jerusalem zu versauern. Er will sich auszeichnen. Fiedler liest bedacht, langsam, klar. Draußen geht die Welt ihren Gang, auf dem Moritzplatz dreht das Karussell seine Runden.

Es ist Nacht geworden. Die Tagesschau berichtet abends davon, dass die israelische Armee bei den Kämpfen in Gaza drei Geiseln erschossen hat. Ein neues erschreckendes Kapitel im Krieg beginnt. Draußen drängen sich immer noch die Menschen. Das Publikum im Moritzsaal hat sich verändert. Andere Leute sitzen dort und hören zu. Susanne Reng vom Jungen Theater Augsburg übernimmt den Vortrag, richtet sich das Mikro ein und setzt die Lektüre fort.

Es wird vom Tempelbau in Jerusalem erzählt

Schauplatz ist kurzzeitig die Geschichte des Tempels von Jerusalem. Es wird erzählt, wie Herodes daraus ein Schmuckstück hat machen lassen, den schönsten Bau Asiens, vielleicht der Welt. Herodes hatte die Anlage erweitern lassen. Wer das weiterdenkt und in der Gegenwart landet, kommt heute auf dem Tempelberg zum Felsendom und zur al-Aqsa-Moschee. Ein wenig tiefer beten Juden an der Klagemauer. Schon ist man mitten in den Konfliktlinien der Gegenwart. Feuchtwanger beschreibt, dass dieser Tempel eine kleine Welt für sich war, es dort auch einen Schlachthof gab, Bankiers. In Rom plant der Kaiser, wen er betrauen soll, die aufständischen Juden niederzuwerfen. Ihm fällt der Feldherr Vespasian ein, der spätere Kaiser. Draußen vor dem Moritzsaal schließen die Buden, beginnt die Zeit für die Nachtschwärmer. Drinnen wird weitergelesen.

Lesen Sie dazu auch

Die Nacht ist frostig. Das Karussell ist schon lange abgedeckt. Die letzten Nachtschwärmer befinden sich auf ihrem Heimweg. Im Moritzsaal liest David Ortmann vom Staatstheater Augsburg, ein Mann hört ihm zu. Bald ist die Nacht dieser 24-Stunden-Lesung geschafft. Das Ende des ersten Bands der Josephus-Trilogie kommt näher. Titus führt den Feldzug an, Vespasian ist Kaiser in Rom. Jerusalem wird belagert. Für Joseph ist es nur schwer zu ertragen, dass römische Truppen und jüdische Aufständische gegeneinander kämpfen. Er ist hin- und hergerissen, er ist zerrissen - wie so viele Menschen heute auch. Draußen rennt ein Läufer allein durch die Nacht.

Der Lesemarathon findet ein Ende

Die morgendlichen Messen und Gottesdienste sind gehalten, das Karussell auf dem Moritzplatz dreht sich wieder. Dritter Advent. Sonnenschein. Mittag. Im Saal hören wieder mehr Menschen zu. Die Schauspielerin Natalie Hünig nimmt ihre Zuhörerinnen und Zuhörer im zweiten Buch der Trilogie mit zu Domitian, dem dritten flavischen Kaiser. Josephus wird daran erinnert, dass er dessen Vater Vespasian einst als Messias empfangen hat. Dann bricht Hünig ab. „Ich hab‘ nicht mehr Text.“ Alles klatscht. Die 24 Stunden sind fast vergangen. Staatsintendant André Bücker, der selbst mitten in der Nacht zwei Stunden vor kleinem ausdauerndem Publikum gelesen hat, bedankt sich. Drinnen wird der Lesemarathon mit Musik, mit einem andächtigen, ergreifenden Werk von Max Bruch beendet. Draußen begrüßt einen das Kinderkarussell. „Die nächste Runde beginnt.“