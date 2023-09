Staatstheater Augsburg

Endlich einmal eine ältere Frau als Hauptfigur für die große Bühne

Plus Die Regisseurin Amina Gusner freut sich: Eine Frau in den Wechseljahren gibt es nicht oft als Hauptfigur zu sehen. Sie bringt "Linda" im Martinipark auf die Bühne.

Von Richard Mayr

Stress, Anspannung? Kaum auszumachen bei Regisseurin Amina Gusner, obwohl sie in der letzten anstrengenden Woche direkt vor der Premiere steckt. Ihren Mittagssnack muss sie nach zwei Bissen für das Gespräch unterbrechen. Dafür hat die Zeit doch nicht gelangt. Trotzdem ist sie die Ruhe selbst und spricht über das Stück, an dem sie gerade mit dem Ensemble des Staatstheaters Augsburgs arbeitet. Doch von "Linda", so heißt die Premiere, kommt Gusner sofort auch auf gesellschaftliche Missstände zu sprechen und auf ihr eigenes Leben, an dem sich die Themen des Abends ebenfalls festmachen lassen.

Gusner inszeniert gerade ein Stück über eine Frau, wie sie auf den großen Bühnen praktisch nie zu sehen ist: eine ältere Frau als Hauptfigur, eine Frau in den Wechseljahren. Andersherum habe Gusner für große Bühnen schon öfter Stücke inszeniert, die als Hauptfiguren "Männer in ihren Wechseljahren" zeigen, "oder wie heißt das bei Männern? Moment, Midlife-Crisis". Goethes Faust zum Beispiel oder den Steppenwolf. "In welchem Klassiker spielt eine erwachsene, eine ältere Frau in den Wechseljahren die Hauptrolle?" Gusner fällt spontan keines ein. Umso mehr gefällt es ihr, dass das Staatstheater dieses zeitgenössische englische Stück namens "Linda" nicht im Gaswerk auf die kleine, sondern im Martinipark auf die große Bühne bringt. "Das ist ein Statement."

