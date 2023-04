Staatstheater Augsburg

18:00 Uhr

Endlich wieder: die Internationale Ballett- und Tanzgala am Staatstheater Augsburg

Plus Nach drei Jahren Pandemiepause gastierten wieder internationale Solisten im Martinipark. Bezauberndes klassisches Ballett steht ebenso auf dem Programm wie düsteres Tanztheater.

Von Birgit Müller-Bardorff Artikel anhören Shape

"Ssss - aufgepasst, hier gibt es etwas zu sehen." Wie ein Flitzebogen gespannt ist das Publikum im Martinipark. Drei Jahre lang mussten die Augsburger Ballettfans pandemiebedingt auf eine Internationale Ballettgala verzichten, am Ostersonntag und Ostermontag war es endlich wieder soweit: Internationale Solisten zeigten im Staatstheater Augsburg in 18 Choreografien, wie vielseitig sich der Tanz heutzutage präsentiert. Und dazu gehörte eben auch "Sss...", ein Stück des rumänischen Choreografen Edward Clug, das in jenem Zwischenbereich der Dämmerung angesiedelt ist, in dem sich Licht und Dunkelheit die Waage halten und mit der Stille auch die Kontemplation Einzug hält. In minimalistischen Bewegungen zerlegt Adhonay Soares da Silva seinen Körper in Einzelteile. Nur ein Finger liegt da auf dem Boden, dann die Hand und schließlich gleitet der ganze Kerl hinab - geschmeidig und immer im Fluss der Musik von Chopins "Nocturne". Erste Bravorufe kommen aus dem Publikum, als sich der junge Solist des Stuttgarter Balletts verbeugt.

Ja, die Begeisterung ist groß, nicht nur im Zuschauerraum, auch auf der Bühne. "Endlich wieder eine Ballettgala", dieser Stoßseufzer kommt Ballettdirektor Ricardo Fernando über die Lippen, als er das Publikum begrüßt. Gäste aus sieben Kompanien und Ensembles hat er eingeladen, die klassisches Ballett ebenso wie zeitgenössischen Tanz zeigen. Darunter die vier Tänzerinnen des Pfalztheaters Kaiserslautern mit Alba Castillos moderner Choreografie "The Read Thread" ebenso wie die fünf Tänzer des Theaters Nordhausen, die kraftvoll-athletische "Poeten" in der gleichnamigen Choreografie von Ivan Alboresi verkörpern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen