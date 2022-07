Er spielt in Augsburg Cyrano de Bergerac: Schauspieler Florian Gerteis im Porträt

Plus Florian Gerteis gibt am Staatstheater Augsburg mit Riesennase den Cyrano und auch den Suppenkaspar. Er ist ein junger Senkrechtstarter – mit Teamgeist.

Florian Gerteis kann man mit gutem Gewissen einen Senkrechtstarter nennen. Nicht einmal die Corona-Pandemie und das brach liegende Kulturleben konnten den erfolgreichen Beginn seiner Schauspielerkarriere behindern. Von der Schauspielschule weg engagierte ihn Hausregisseur David Ortmann für die Spielzeit 2021/22 ans Staatstheater Augsburg, und Gerteis hatte sofort das Gefühl, am richtigen Platz zu sein. Denn der 25-Jährige ist ein Teamspieler, einer, der gern im Kollektiv arbeitet, flache Hierarchien schätzt und kollegiale Freundschaften pflegt. „Das Staatstheater Augsburg ist ein Ort, an dem alle zu einer Inszenierung beitragen“, sagt er.