Es gibt wieder inklusive Angebote für die Freilichtbühne

Bald startet der Open-Air-Sommer: Am Roten Tor heißt es diesen Sommer "3 Musketiere". Das Staatstheater bietet auch zwei spezielle Vorstellungen an.

Die Tage werden noch länger, das Wetter wieder besser. Bald startet die Open-Air-Saison. Der Augsburger Stadtsommer bietet dieses Jahr eine Vielzahl an Angeboten, gleich am kommenden Wochenende geht es groß auf dem Gaswerk-Areal mit dem Modular-Festival los. In Oberhausen startet am 16. Juni der Sommer am Kiez. Auf dem Gaswerk-Areal finden das Kunstwerk Open Air (7. bis 22. Juli) und die Summerstage (10. bis 13. August) statt. Um Augsburg herum schaut es nicht anders aus: In Gersthofen werden wieder Anfang August die Rasenkonzerte veranstaltet, in Schwabmünchen lockt Ende August das Singoldsand-Festival.

Mitten in der Stadt beginnt die Open-Air-Saison des Staatstheaters Augsburg am 17. Juni mit dem Musical "3 Musketiere" von Rob und Ferdi Bolland. 2003 brachten die Bolland-Brüder den Roman-Klassiker von Alexandre Dumas als Musical heraus. Nun findet die Geschichte um D'Artagnan und die Musketiere Athos, Porthos und Aramis ihren Weg nach Augsburg.

Johannes Nagel und Christiane Schuller beim Gebärdensprach-Dolmetschen für das Musical "Kiss me, Kate" im Sommer 2022 auf der Freilichtbühne. Foto: Jan-Pieter Fuhr

Es wird ein Wiedersehen mit Sängerinnen und Sängern geben

Auf der Bühne wird es ein Wiedersehen mit Sängerinnen und Sängern geben, die schon in den vergangenen Spielzeiten auf der Freilichtbühne aufgetreten sind: Katja Berg und Susanna Panzner teilen sich die Termine als Milady de Winter. Alexander Franzen wird als Musketier-Gegenspieler in die Rolle des Kardinals Richelieu schlüpfen. Es gibt aber auch neue Sängerinnen und Sänger, die zum ersten Mal auf der Freilichtbühne auftreten, etwa Florian Peters als D'Artagnan.

Wichtig ist dem Staatstheater Augsburg, dass die große Sommerproduktion auch inklusiv zu erleben ist. David Ortmann, leitender Regisseur am Haus, steht in regelmäßigem Austausch mit Verbänden und Menschen mit Behinderung, um Inklusion bei Vorstellungen und Einführungen den Bedürfnissen entsprechend zu planen.

Ein besonderes Angebot für Menschen mit Behinderung

Deshalb wird es in den Vorstellungen von "3 Musketiere" am 7. und 8. Juli ein besonderes Angebot geben: Für Menschen mit Sehbehinderung wird es ein individuelles Empfangsgerät geben, das die visuellen Vorgänge auf der Bühne zusätzlich live einspricht. Außerdem steht eine Tast-Einführung um 19.30 Uhr an, in der Requisiten, Kostüme und Bühnenbild-Oberflächen betastet werden können.

Für gehörlose oder schwerhörige Menschen bieten die beiden Vorstellungen ein Gebärdensprach-Dolmetschen während der gesamten Vorstellung an. Christiane Schuller und Johannes Nagler sitzen direkt vor der Bühne. Zuvor wird die Einführung um 19.30 Uhr ebenfalls gedolmetscht. Im Anschluss soll es ein zwangloses gedolmetschtes Nachgespräch mit Raum für Feedback geben. Auf Wunsch gibt das Staatstheater auch Luftballons aus, um die Bässe von der Bühne spürbar zu machen.

Interessierte werden gebeten, ihre Tickets per Telefon oder E-Mail beim Besucherservice zu bestellen und dabei das Stichwort "Audiodeskription" oder "Gebärdensprache" anzugeben. Nur so ist der Platz in einem extra reservierten Bereich buchbar, von dem aus ein optimaler Blick auf die Dolmetschenden bzw. der beste Empfang für die Audiodeskription möglich wird.

Wer mehr Interesse an den inklusiven Angeboten hat: Am 10. Juli lädt das Staatstheater zu einer inklusiven und barrierefreien Spielplanpräsentation ein: Staatsintendant André Bücker stellt gemeinsam mit den künstlerischen Leitern und Leiterinnen den neuen Spielplan der Saison 2023/24 vor – mit speziellem Fokus auf Angebote für Menschen mit Behinderungen (10. Juli, 19.30 Uhr, Treppenfoyer im Martinipark).