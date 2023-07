Staatstheater Augsburg

Fechten auf der Freilichtbühne: Jeder Hieb kein Treffer

Plus Fechtszenen des Musicals "3 Musketiere" auf der Freilichtbühne am Roten Tor sorgen für Spannung. Damit sie echt aussehen, muss Fechttrainer Thomas Ziesch einiges beachten.

Von Birgit Müller-Bardorff

Es kann sehr komisch wirken, wenn Männer mit langen Haaren auf der Bühne die Degen zücken und aufeinander losgehen. Unfreiwillig komisch und peinlich, weil dilettantisch und nicht authentisch. Ein Musical wie "3 Musketiere", das von vielen Fecht- und Kampfszenen lebt, wirkt dann schnell drittklassig. Dass dies auf der Freilichtbühne am Roten Tor nicht der Fall ist, ist zu einem großen Teil Thomas Ziesch zu verdanken, der die Choreografien der Fechtszenen entworfen und Hauptdarsteller und Statisten trainiert hat. Er weiß, worauf es ankommt, damit ein Kampf echt aussieht, aber für die Akteure nicht mit Verletzungen endet. "Da gibt es ein paar Tricks", erklärt Ziesch am Telefon, weil er schon wieder unterwegs ist.

Nach Augsburgs "3 Musketieren" stehen jetzt "Die Ritter der Tafelrunde" in Neu-Streelitz auf seinem Plan. Ziesch, 1971 geboren in Hoyerswerda und aufgewachsen in der Nähe von Dresden, ist vor allem in den Sommermonaten viel beschäftigt. Wenn die Freiluftaufführungen Saison haben und vielerorten Festspiele mit den sogenannten Mantel- und Degenstoffen stattfinden, sind die Fähigkeiten eines Kampfchoreografen besonders gefragt. Seit 20 Jahren reist Ziesch von Theater zu Theater, um bei Stücken wie "Cyrano de Bergerac", aber auch "Hamlet" und "Romeo und Julia" das Kämpfen mit Schwert und Degen zu lehren. Oft steht der an der Hochschule Leipzig ausgebildete Schauspieler selbst mit auf der Bühne, wie etwa bei den Störtebecker-Festspielen auf Rügen. Denen hat er in diesem Jahr aber abgesagt, um Engagements wie das in Augsburg annehmen zu können.

