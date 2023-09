Feiner Humor, derbe Zoten und eine packende Geschichte

In dem Musical "Hedwig and the Angry Inch" glänzt und beeindruckt Thomas Prazak in der Titelrolle. Über die große Glamrockshow legt sich ein düsterer Schleier.

„Um frei zu sein, muss man einen Teil von sich zurücklassen.“ Ein Satz, der nur auf den ersten Blick wie eine abgedroschene Lebensweisheit klingt, die gerne in billig geschwungenem Font und unterlegt von einem kitschigen Sonnenuntergangfoto auf Facebook gepostet wird. Menschen lassen Freunde und Besitz zurück, um sich von Unterdrückung zu befreien, Menschen lösen sich von Lastern und toxischen Beziehungen, um wieder atmen zu können, und Hedwig, nun ja, ließ eben den größten Teil ihres primären männlichen Geschlechtsteils in Ostberlin zurück, um als frisch gebackene Ehegattin eines GIs und frisch operierte Frau in die glitzernde Welt der westlichen Rock'n'Roll-Kultur einzutauchen. Also nur fast.

Denn ein wütender Zoll, der titelgebende „angry inch“ eben, blieb nach der verpfuschten Operation als Erinnerung an eine traumatische Jugend in einer Ostberliner Wohnung, die so klein war, dass sich der androgyne Junge mit Kopf und Radio in den Ofen legen musste, um seine alleinerziehende Mutter mit den verheißungsvollen Klängen jenseits der Mauer nicht zu stören.

Staatstheater Augsburg: "Hedwig" fesselt Publikum in Sekunden

Das Staatstheater Augsburg startet mit John Camerons und Stephen Trasks Musical "Hedwig and the Angry Inch" als erster Premiere auf der Brechtbühne. Und Thomas Prazak als Hedwig erzählt darin die eben geschilderte Episode mit seiner tiefen, nachdenklichen Stimme, die seine wallend blonde Langhaarperücke, sein üppig geschminktes Gesicht, die Pailletten und bis über die Knie reichenden, hochhackigen Lederstiefel vergessen machen.

Prazak springt in halsbrecherischem Tempo von den kurzen, gedankenverlorenen Momenten zur exaltierten Persönlichkeit, die die Bühne für sich alleine einnimmt und das Publikum nach wenigen Sekunden in der Tasche hat.

In "Hedwig and the Angry Inch" singt Thomas Prazak beeindruckend

Ihr erster Auftritt bringt alles mit sich, was große Rockstarmomente verlangen: mit tiefem Dröhnen unterfütterte Sprachfetzen unterlegen schwarz-weiße Detailaufnahmen von Liveauftritten der Chanteuse in Superzeitlupe auf den zwei Zwillingsleinwänden im Hintergrund, der verfliegende Bühnennebel lässt eine Figur erahnen, dann ein Schlag und die Band steigt mit einem Glamrocksong aufs Gaspedal.

„Hello there“, so leuchtet es in Neonlettern über den Leinwänden; die Ausrufezeichen dahinter muss man sich nicht mal dazudenken, dafür sorgt die Band. Stefan Leibold, musikalischer Leiter und selbst an den Tasten, hat sich mit Tilman Herpichböhm an den Drums, Niklas Rehle am Bass und Jonas Horche an der Gitarre genau die richtige Band zusammengestellt, wissen die drei dank ihrer zahllosen Bands auch außerhalb der Theaterbühne nur zu gut, wie man Köpfe in Bewegung und Blut in Wallung bringt. Prazak singt beeindruckend und seine Performance auf Stilettos hat nichts zu tun mit einer peinlichen Drag-Parodie, er bewegt sich in seinem Kostüm, als hätte er den ganzen Tag nichts anderes an.

Feiner Humor und derbe Zoten geben sich die Klinke in die Hand

Sein sich über den ganzen ersten Teil erstreckendes Solo erzählt Hedwigs bewegtes Leben, von verkorkster Kindheit und großen Träumen, verflossenen Männern und großen Erfolgen. Hedwig erscheint beim Singen live gefilmt auf den Leinwänden, mit dieser halben Sekunde Latenz, wie man sie von den Riesenfestivals kennt, wenn man hundert Meter von der Bühne entfernt steht. Dazwischen gibt es kurze Einspieler von amerikanischen Soldaten, die sich mit T-Rex-Masken auf Popcorn rekeln oder Großaufnahmen von Eis am Stiel essenden Mündern, die eher an Fellatioreklame als Speiseeiswerbung erinnern.

Lebensepisoden, Broadwayhymnen, feiner Humor und derbe Zoten geben sich die Klinke in die Hand, dass man vor lauter Gut-Unterhalten-Sein fast vergisst, dass noch zwei weitere Personen auf der Bühne stehen, die bewusst im Strahlen des Dragstars Hedwig verblassen. Doch das Stück ist ebenso unterhaltsam wie schlau inszeniert (Regie: Cornelia Maschner), und Yitzhak (Mirjam Birkl) und Tommy (Luca Skrupin) sollen im zweiten Teil des Stücks, als von dem übermütigen „Hello there!“ plötzlich das „O“ und das „T“ fehlen und sich ein dunkler Schleier über das überbordenden Glitzern der großen Glamrockshow legt, noch von Bedeutung sein.

Die eingeschränkte Infrastruktur der Brechtbühne wird bis unter die Decke ausgereizt, das Bühnenbild ist simpel, aber ausgefuchst. Hedwig kehrt erneut zurück zum eingangs erwähnten Kernsatz, nur lässt sie nun kein Körperteil zurück, sondern die eine ihrer Identitäten, die sie ihr ganzes Leben davon abgehalten hat, glücklich zu sein. Ganz untypisch endet dieses Musical, das in Wahrheit eher Schauspiel mit Bandbegleitung ist, da man genretypische Elemente wie gesungene Dialoge und überzogene Show zum Glück vergeblich sucht. Hedwig wird still und nackt, ein neuer Stern geht auf und das Premierenpublikum erhebt sich zu minutenlangen Standing Ovations.

Weitere Termine am 25. Oktober sowie am 1. und 18. November.