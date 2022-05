Staatstheater Augsburg

17:08 Uhr

"Geschichten aus dem Wiener Wald": Tristesse mit ein bisschen Glitzer

Plus Bevor Ödön von Horváths Stück am Sonntag im Staatstheater Premiere feiert, geben die Kostümbildnerin und der Bühnenbildner schon einmal einen Blick auf und hinter die Kulissen.

Von Christina Brummer

Rau, abgründig, tragisch soll sie sein, die Atmosphäre, die entsteht, wenn am Sonntag Ödön von Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ in einer Neuinszenierung im Martini-Park auf die Bühne kommt. Der Titel klingt nach rotbäckiger, schunkelnder Geselligkeit, ist aber in Wahrheit eine Persiflage auf die Verlogenheit der kleinbürgerlichen Wiener Gesellschaft. Regisseur Sebastian Schug inszeniert diese Geschichte für das Staatstheater Augsburg. Doch wie transportiert man eine solche Milieustudie ins Heute?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen