Kleinkinder quieken zu Tschaikowsky: So war das Krabbelkonzert im Martini-Park

Nach langer Pause findet im Staatstheater in Augsburg ein Konzert für Null- bis Dreijährige statt. Die Vorführung ist außergewöhnlich. Und schnell ausverkauft. Deshalb soll es neue Termine geben.

„Wir gehen heute ins Theater."

„JAAAAA!"

„Da hören wir ein Konzert."

„Mit Musik. So wusch, wusch!"

„Genau, da spielen Instrumente Lieder vor."

„Und Spielzeuge gibt's auch. Und ein Karussell!"

Ganz so, wie der Zweijährige sich das Krabbelkonzert am Staatstheater Augsburg vorgestellt hatte, lief es zwar nicht ab, aber völlig anders als gewöhnliche Erwachsenen-Konzerte. Der erste Unterschied: die Bühne. Denn für die Kinder im Alter zwischen null und drei Jahren, ihre Eltern und Großeltern öffnen die Musikerinnen die Probebühne. Wer dorthin möchte, muss erst mal durch eine Tür, auf der ein Schild den Zutritt normalerweise verbietet. Doch an diesem Sonntagvormittag ist eben vieles nicht normal.

Beim Krabbelkonzert im Staatstheater Augsburg sitzen Kinder, Eltern und Großeltern auf dem Boden

Der zweite Unterschied: die Bestuhlung. Zwar gibt es auch Stühle – für alle, die nicht mehr so gut auf dem Boden sitzen können – doch der Großteil der Besucher tut genau das: auf dem Boden sitzen oder liegen. Damit es etwas bequemer ist, haben die Theaterleute dicke, schlangenförmige Kissen in Samtgrün und Pink im Raum verteilt. Erwachsene nutzen sie als Rückenlehnen, Kinder zum Balancieren oder Klettern. Am Eingang werden zusätzliche Sitzpolster ausgeteilt und manche Familien haben eigene Kissen und Decken mitgebracht. So erinnert der Konzertsaal eher an eine Picknick-Wiese oder an eine Open-Air-Vorstellung als an eine gesetzte Matinee, bei der Musikerinnen Tschaikowsky, Telemann und Mozart spielen.

Der dritte Unterschied: das Publikum – und sein Verhalten. Denn eins macht Konzertdramaturgin Christine Faist gleich zu Beginn klar: „Heute ist alles erlaubt: Herumrennen, tanzen, singen, klatschen". So dreht sich ein kleines Kind im roten Kleid zu Tschaikowskys Nussknacker quiekend im Kreis. Während eines kurzen Singspiels heben Eltern ihre Kinder in die Höhe und drehen sich erst langsam und dann ganz schnell im Kreis. Lachen erfüllt den Raum. Das eigene Kind entscheidet bei „Wir sagen euch an, den lieben Advent“, dass es nun lieber ein Buch ansehen möchte. Nun ja, alles ist erlaubt.

Theater Augsburg plant weitere Termine für Krabbelkonzerte

Was sich nicht von anderen Vorstellungen unterscheidet, ist die Begeisterung, mit der die Musikerinnen auftreten – und ja, es sind alles Frauen. Konny Chen an der Querflöte, Ursula Trappe am Kontrabass, Julia Nagel-Santarius am Fagott und Beate Emme an der Viola lassen immer mal wieder lächelnd den Blick durch den Raum schweifen und bleiben nach der Vorstellung – die etwa 30 Minuten dauert – noch länger im Raum, damit die Kinder den großen Kontrabass oder das Fagott aus der Nähe betrachten können. Einige Eltern und ihre Kinder nutzen diese Möglichkeit.

Nach dem Schlussapplaus bleiben sie noch in kleinen Gruppen sitzen und unterhalten sich oder laufen zur Bühne vor, um die Instrumente anzuschauen. „Das ist, finde ich, richtig schön, dass die Menschen die Atmosphäre hier bei uns so genießen und nicht gleich aufbrechen“, sagt Anna-Sophia Kraus nach dem Konzert. Sie arbeitet seit drei Jahren als Musikvermittlerin am Staatstheater. Ihre Rolle hat sie bisher viel an Kitas und Schulen geführt. Nun hat sie zusammen mit Christine Faist nach einer siebenjährigen Pause die Krabbelkonzerte in Augsburg wiederbelebt. Denn 2016 gab es die Vorführungen schon einmal, damals noch im Foyer des Theaters. „Wegen der Theatersanierung haben wir lange nach neuen Räumen gesucht. Dann kam Corona und so doch eine längere Pause", sagt Kraus. Sie führt am Sonntag zusammen mit Faist durchs Programm. Nach der Vorstellung sind die beiden begeistert. „Das war ein richtig schöner Vormittag mit all der Energie im Raum", sagt Kraus. Und Faist kündigt an: „Wir versuchen noch, weitere Termine für die Krabbelkonzerte zu finden. Denn die Tickets waren jetzt ziemlich schnell ausverkauft." Ein weiterer Termin steht schon fest: der 7. Juli 2024.

Und das Resümee des Zweijährigen?

„Wie fandest du denn das Konzert?"

„Gut!"