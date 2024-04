Staatstheater Augsburg

18:06 Uhr

Liebe im Irrgarten: Händels Oper "Serse" am Staatstheater Augsburg

Zwischen Türen, Winkeln und Treppen spielt sich das Liebes-Kuddelmuddel ab: So sehen die Kulissen von "Serse" am Staatstheater Augsburg im Martinipark aus.

Plus Von der Liebe eines Königs handelt die Barockoper "Serse" von Georg Friedrich Händel. Im Martinipark verwirrt sich die Liebe im Labyrinth. Ein Probenbesuch vor der Premiere.

Von Veronika Lintner

Treppchen und Mauern, spitze Winkel und hohe Wände. Torbögen, die in geheime Kämmerlein führen. Und dann dreht sich das Gemäuer, das gesamte Bühnenbild rotiert auf einer Bühnen-Drehscheibe. In dieser Verwirr- und Versteckspiel-Kulisse suchen Bühnenfiguren nach Liebe: Hier im Martinipark probt das Staatstheater Augsburg gerade "Serse", die Barockoper von Georg Friedrich Händel. Alles im Blick hat Claudia Isabel Martin - sie führt hier Regie und erzählt in einer Probenpause von ihrer Begeisterung für die Oper: "Mich fasziniert die Zerrissenheit, die Händel in seine Figuren legt. Die Schattierungen und Nuancen, das hohe Maß an Verletzlichkeit." Worum dreht sich diese Oper? "Sie handelt von einem König, der Mensch sein will."

"Serse" im Augsburger Martinipark: Händels Oper im Liebeslabyrinth

Mit dem Bühnenbildner-Team um Katharina Laage hat Martin dieses Bild entwickelt: Terrakotta-Töne, Rundbögen, eine Ahnung von Süden. Die Regisseurin hat ihren eigenen Begriff für die Szene gefunden: "Es ist ein Liebeslabyrinth. Und in so einem Labyrinth begegnet man ja vor allem sich selbst. Seinen Gefühlen, Sehnsüchten, Ängsten." Die Lage ist schließlich vertrackt: Xerxes, König der Perser, verliebt sich in Romilda. Die aber schwärmt für den Königsbruder Arsamene, während Romildas Schwester Atalanta wiederum ein Auge auf Xerxes wirft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

