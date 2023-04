Staatstheater Augsburg

vor 16 Min.

Lukas Joshua Baueregger lebt in Augsburg seinen Traum als Regisseur

Plus Drei Jahre lang war Lukas Joshua Baueregger Regieassistent am Staatstheater Augsburg. Nun inszeniert er selbst ein Stück, das sich mit Kunstfleisch beschäftigt.

Von Richard Mayr

Der angehende Regisseur Lukas Joshua Baueregger kann sich nichts Besseres vorstellen: Sein Beruf sei ein Traum. Regie zu führen, mit Schauspielerinnen und Schauspielern den kreativen Prozess gemeinsam gestalten, Spaß haben bei der Arbeit! Wobei, schränkt er gleich ein: Nicht weitersagen! Es gebe ohnehin schon viel Konkurrenz auf dem Markt. Dann lacht er.

Seit September 2020 hat Baueregger als Regieassistent an mehr als zehn Produktionen des Staatstheaters Augsburg mitgearbeitet, wobei er anfangs erst einmal hart durch die Corona-Pandemie und die Lockdowns ausgebremst wurde. Also konnte er sich erst danach richtig vertraut mit dem Theater und seinen Abteilungen machen. Regieassistenten sind in den Produktionen der Theater oft die Schnittstellen zwischen allen. Der Assistent kennt das Haus, die Ansprechpartner in den einzelnen Gewerken, weiß, wo was zu finden ist. Der Regisseur hat die Ideen, sein Assistent trägt sie durchs Haus. So lernt man praktisch, wie ein Theater funktioniert. Und gleichzeitig sind die Assistentinnen und Assistenten immer auch im künstlerischen Zwiegespräch mit den Regisseurinnen und Regisseuren und bekommen mit, wie und auf welchen Umwegen manchmal Inszenierungen entstehen.

