vor 18 Min.

Mensch und Maschine: Mauro Astolfi choreografiert "Supermodified"

Plus Müssen wir uns vor künstlicher Intelligenz fürchten? Oder kann sie uns vielleicht zu mehr Menschlichkeit verhelfen? Diesen Fragen geht Mauro Astolfi in seinem Ballett "Supermodified" auf der Brechtbühne nach.

Von Birgit Müller-Bardorff

Das Ballett erfreut sich in Augsburg ungebrochener Beliebtheit: Die fünf Vorstellungen der neuesten Tanzproduktion am Staatstheater Augsburg, der Ballettabend "Supermodified" von Mauro Astolfi in der Brechtbühne – Premiere ist am Freitag, 12. Januar – waren schnell ausverkauft, nur noch für eine zusätzliche Vorstellung am 20. Februar gibt es Karten. Gerade bei den Kammerballettabenden des Staatstheaters, für die in der kleinen Spielstätte nur eine begrenzte Kartenanzahl zur Verfügung steht, tritt dieses immer wieder Problem auf. "Die jetzt angesetzten Vorstellungen sind das Maximum, wenn man Rücksicht nimmt auf die Belastung der Tänzer", erklärt Maria Fürstenberger, Sprecherin des Staatstheaters, warum es nicht einfach noch ein paar zusätzliche Vorstellungen gibt. Allerdings, darauf weist sie hin, fielen viele der Tickets auf das beliebte Ballettabonnement, das eine Großzahl der Ballettfans in Augsburg offenbar besitzt. "Das ist eine sichere Bank, wenn man Ballett in Augsburg sehen möchte", sagt Fürstenberger. Und möglicherweise, so stellt sie in Aussicht, werde "Supermodified" auch für einige Vorstellungen in die nächste Spielzeit übernommen, wie es schon beim Kammerballett in der letzten Saison der Fall war.

Mauro Astolfi war bereits vor zwei Jahren am Staatstheater Augsburg zu Gast

Betrachtungen über Mensch und Gesellschaft sind oft der Ausgangspunkt für neue Ballettkreationen des Choreografen Mauro Astolfi. Der Italiener ist Gründer und Leiter des Spellbound Ballet in Rom und international als Choreograf tätig. Bereits vor zwei Jahren war er am Staatstheater Augsburg zu Gast, zeigte im Rahmen eines Doppelabends seine Choreografie "Poco". Um räumliche und dann auch im übertragenen Sinne zwischenmenschliche Einschränkungen und Enge ging es in dieser Choreografie, die unter dem Eindruck der Coronapandemie entstand. Aktuelle gesellschaftliche Diskussionen greift Astolfi auch in "Supermodified" (zu Deutsch: stark abgeändert)auf, denn im Mittelpunkt steht das Spannungsverhältnis zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz.

