"Moskau, Tscherjomuschki" im Martinipark: Doppelbödiges aus der Trabantenstadt

Plus Dmitri Schostakowitschs Musikstück "Moskau, Tscherjomuschki" hat im Staatstheater Augsburg Premiere. Es wird selten gespielt, dennoch handelt es von Themen, die zeitlos aktuell sind.

Musikalische Komödie oder satirische „Sowjet-Operette“? Ganz abgesehen davon, dass die fließend-korrekte Aussprache dieser Musiktheaterproduktion ein Zungenbrecher ist, ist die korrekte bzw. ins Schwarze treffende Genrebezeichnung im Fall von Dmitri Schostakowitsch „Moskau, Tscherjomuschki“ nicht ganz leicht. Am Staatstheater Augsburg entschied man sich für den Terminus „musikalische Satire“ – ebenso wie für die russische Sprache, allerdings mit ins Deutsche übersetzten Dialogen und Übertiteln in beiden Sprachen.