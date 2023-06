Staatstheater Augsburg

vor 50 Min.

Musical am Roten Tor: Action und Intrigen mit den drei Musketieren

Plus Am Roten Tor in Augsburg startet die Freilichtsaison, diesmal mit dem Musical "3 Musketiere". Regisseur Ulrich Wiggers hat sich dazu eine Rahmenhandlung einfallen lassen.

Von Birgit Müller-Bardorff Artikel anhören Shape

Was ist Illusion, was historische Kulisse? So einfach ist es diesmal nicht zu unterscheiden, was sich dem Auge auf der Freilichtbühne am Roten Tor bietet. Der Torbogen auf der linken Seite, die große Treppe vom Umgang herab, auf der Ludwig XIII. seinen großen Auftritt haben wird – alles nur Bühnenbild für das Musical "3 Musketiere", das wie geschaffen für diese Szenerie am Roten Tor scheint. Am Samstag, 17. Juni, ist die Premiere, bis dahin können es sich viele Passanten nicht verkneifen, durch die kleinen Schlitze im Zaun einen ersten Blick auf die Szenerie zu erhaschen. "Für einen Bühnenbildner gibt es da wenig zu tun", meint Leif-Erik Heine. Was nicht heißt, dass Heine nicht doch gefordert war.

Auf der linken Seite die kleinen Fachwerkfassaden, oben links das Kloster, die Torbögen, deren Säulen denen des Pariser Louvre nachempfunden sind, oder das kleine Häuschen, das mal Wirtshaus, mal Elternhaus von D'Artagnan ist, schaffen die vielen verschiedenen Orte, an denen die Handlung spielt. Und dann gibt es noch die prächtigen Kostüme, 321 an der Zahl für 66 Darsteller, die Heine ebenfalls entworfen hat. Sie werden, wie die ganze Inszenierung, vom Theater Magdeburg übernommen. An ihnen konnte Heine nun aber noch das ein oder andere Detail, das aus Zeit- oder Kostengründen in Magdeburg gefehlt hatte, perfektionieren. Auch das Bühnenbild musste er von den Möglichkeiten eines Theaterraumes mit verschiedenen Aufzügen, Podien und Wagen auf die Dimensionen einer Freilichtbühne anpassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen