Neue Spielzeit steht unter dem Motto "Aufbruch"

Mit vielen Ur- und Erstaufführungen plant das Staatstheater Augsburg die Saison 2022/23. Auf der Freilichtbühne werden im Sommer 2023 "Die drei Musketiere" zu sehen sein.

Das Staatstheater Augsburg stellt die kommende Spielzeit 2022/23 unter das Motto „Aufbruch“. Das hat Intendant André Bücker bei der Präsentation seines Spielplans in der Augsburger Brechtbühne gesagt. „Wir wollen die Entwicklung unseres Hauses als Ort für wegweisende Theaterarbeit, sowohl auf der Bühne als auch im Digitalen, weiter vorantreiben und setzen alles daran, unserem Publikum in der kommenden Saison unvergessliche Erlebnisse, kritische Beiträge und beste Unterhaltung zu bieten“, so Bücker.

Die nächste Spielzeit beginnt am 10. September mit einer deutschsprachigen Erstaufführung. Intendant André Bücker wird dann im Martinipark Jez Butterworths Erfolgsstück „Jerusalem“, das gerade mit einer Wiederaufnahme im Londoner Westend für Aufsehen sorgt, auf die Bühne bringen. Überhaupt kommt es in den weiteren Sparten des Theaters zu weiteren Erst- und Uraufführungen. Neben dem Schauspiel, Musiktheater und Konzert wird die Digitalsparte ihr Angebot ausbauen. „Wir wollen die Entwicklung unseres Hauses als Ort für wegweisende Theaterarbeit, sowohl auf der Bühne als auch im Digitalen, weiter vorantreiben und setzen alles daran, unserem Publikum in der kommenden Saison unvergessliche Erlebnisse, kritische Beiträge und beste Unterhaltung zu bieten“, so Bücker. Zum Abschluss der Saison 22/23 ist auf der Freilichtbühne das Musical „Die drei Musketiere“ von Bob und Ferdi Bolland zu sehen.

Staatstheater Augsburg: Die Premieren in den einzelnen Sparten

Neben den Klassikern wie Verdis „La Traviata“ (Premiere am 2. Oktober 22) und Beethovens „Fidelio“ (Premiere am 21. Mai 23) gibt es im Musiktheater die europäische Erstaufführung von „Angel’s Bone“. Die Oper stammt von der chinesisch-amerikanischen Komponistin Du Yun und ist eine zeitkritische Parabel über heutigen Menschenhandel und heutige Sklaverei. Dazu steht noch die Mono-Oper „Das Tagebuch der Anne Frank“ von Grigori Frid (Premiere am 3. Februar 23) im Musiktheater an.

Das Schauspiel wartet neben Bückers Erstaufführung „Jerusalem“ mit weiterer gegenwärtiger Dramatik auf: Ur- und Erstaufführungen sind „Wittgensteins Mätresse“ (EA am 18. November nach dem Roman von David Markson). Am 25. Februar 23 steht mit „Frauen der Unterwelt. Sieben hysterische Akte“ eine Uraufführung in der Brechtbühne an. Der Text stammt von Tine Rahel Völcker. Dann bringt die Schauspielsparte des Staatstheaters Oskar Maria Grafs Roman „Unruhe um einen Friedfertigen“ als Uraufführung am 4. März 23 im Martinipark auf die Bühne. Gefeiert wird außerdem in der neuen Spielstätte in Kriegshaber Brechts 125. Geburtstag unter dem Motto „Bier mit Brecht“ (vom 4. bis 10. Februar). Als Klassiker sind Ibsens „Ein Volksfeind“ (12. November 22 auf der Brechtbühne) und „Alice im Wunderland“ (Premiere am 11. November 22 im Martinipark) zu sehen.

Das Ballett am Staatstheater holt wieder bekannte Namen nach Augsburg. In der ersten Premiere sind Choreografien von Jacopo Godani und Marco Goecke (Premiere 22. Oktober 22) zu sehen. Der Kammertanzabend „Kontraste“ (Premiere 22. Dezember 22) wird mit Uraufführungen von Michael Ostenrath und Didy Veldman gestaltet. Mit der spartenübergreifenden Ballettoper „The Fairy Queen“ (Premiere 2. April 23) steht ein großes, klassisches Ballett auf dem Programm. Nach zwei Jahren Corona-Pause soll die Internationale Ballett- und Tanzgala (9. und 10. April 23) wieder stattfinden.

Lesen Sie dazu auch