Staatstheater Augsburg

18:00 Uhr

Offen sein bis an die Schmerzgrenze: Die Schauspielerin Jenny Langner

Jenny Langner als Marianne in "Geschichten aus dem Wiener Wald" am Staatstheater Augsburg

Plus In Ödön von Horvaths "Geschichten aus dem Wienerwald" spielt Jenny Langner die Marianne. Ihre Figuren erarbeitet sie sich mit viel Recherche.

Von Kristina Orth

Während Marianne am Ende von Ödön von Horvaths Stück "Geschichten aus dem Wiener Wald" den Satz „Ich kann nicht mehr“ sagt, tritt Schauspielerin Jenny Langner an diesem Sonntagnachmittag sogar mit Husten auf. Sie braucht ausnahmsweise ein Mikrofon als Verstärker für ihre angeschlagene Stimme, aber das ist vergessen, sobald sie als Marianne das Schaufenster des Spielwarenladens dekoriert. Hingebungsvoll stopft sie dem Skelett eine Luftschlange ins Gehirn, um ihm dann die Zähne zu putzen. Bis Alfred kommt. Der schäkert mit ihr vor der Scheibe stehend herum, während in roten Lettern aufleuchtet „Good Luck“. Doch der Moment des Kennenlernens ist überschattet durch das Auftauchen von Mariannes Verlobtem Oskar.

