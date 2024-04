Staatstheater Augsburg

17:00 Uhr

"Prinzessin Nicoletta": Der Club Y des Staatstheaters spielt ein Märchen

Plus Aufruhr und Tamtam im Königreich: Der Jugend-Theaterclub des Staatstheaters spielt ein zwielichtiges Märchen für Erwachsene. Ein Probenbesuch bei "Prinzessin Nicoletta".

Von Veronika Lintner

Royales Tamtam am Königshof: Seine Majestät, der König von Mimirabien, wirft sich den Purpurmantel über. Um ihn schleichen zwei Zofen in Schürzchen, sie scheuchen jetzt den Hofkoch auf. Sie trommeln auch die Prinzessin aus dem Bett – doch die grummelt in ihr Kissen: "Ich amüsiere mich kein bisschen!" Kein Wunder: Im Palast brodeln Intrigen und Revolten, ihr Vater ist pleite und will sie deshalb mit dem reichen Nachbarsprinzen zwangsverheiraten. Was hier auf der Brechtbühne geprobt wird, ist zwar ein Märchen – aber ein zwielichtiges, ein Märchen für Erwachsene. Und es ist zwar eine Produktion des Staatstheaters Augsburg – aber mit Nachwuchsschauspielern. Hier im Club Y gehört jungen Menschen die Bühne, im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. Gemeinsam entwickeln sie bei diesem Projekt ein Stück.

In der Pause der Bühnenprobe wuseln sie durch die Kulisse, schießen ein Gruppen-Selfie, zupfen ihre Märchenkostüme zurecht, murmeln ihre Monologe, um sie nicht zu vergessen. Aufregung liegt in der Luft. Bis zum Kommando aus der Regie: Alles auf Anfang! Szene 1 von "Prinzessin Nicoletta".

