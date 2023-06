Raphaela Gromes spielt im MAN-Museum

Zum letzten Mal in dieser Spielzeit: Die Cellistin Raphaela Gromes, Artist in Residence am Staatstheater Augsburg, spielt unter dem Motto "Schwanengesang" im MAN-Museum.

Noch einmal ist die renommierte junge Cellistin Raphaela Gromes in Augsburg zu erleben. Diesmal in einem Kammerkonzert mit Mitgliedern der Augsburger Philharmoniker, am Freitag, 7. Juli, um 19.30 Uhr im MAN-Museum. Dort widmen sie sich gemeinsam romantischer Kammermusik. Mit diesem "Schwanengesang" nimmt Gromes Abschied von ihrer Zeit als "Artist in Residence" am Staatstheater Augsburg. Auf dem Programm stehen mit Franz Schuberts letztem Werk, dem Streichquintett in C-Dur op. 163, sowie Peter Tschaikowskys einzigem Streichsextett d-Moll op. 70 "Souvenir de Florence" zwei Werke der romantischen Kammermusik.

"Meine Konzerte als Artist in Residence am Staatstheater Augsburg werden für mich immer in schöner Erinnerung bleiben", resümiert Raphaela Gromes. "Allein durch die Nähe zu meiner Münchner Heimat fühle ich mich Augsburg sehr verbunden, aber auch die pulsierende und vielfältige Kultur dieser Stadt inspiriert mich immer wieder aufs Neue! Ganz besonders war für mich die Aufführung von Marie Jaëlls Cellokonzert, das ich mit großer Freude zum ersten Mal in Augsburg gespielt habe und mich ab jetzt als fester Bestandteil meines Repertoires begleiten wird."

Die Zusammenarbeit mit den Augsburger Philharmonikern sei für sie eine Bereicherung, sagt die Cello-Virtuosin und bedankt sich für die Zeit. Außerdem dankt sie in einer Mitteilung des Augsburger Staatstheaters dem Augsburger Publikum "für die begeisterte Unterstützung während der Spielzeit – ich hoffe, schon bald wiederkommen zu dürfen". Informationen zum Konzert gibt es unter www.staatstheater-augsburg.de. (AZ)