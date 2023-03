So wird die Premiere der Ballettoper "Fairy Queen" im Martinipark

Plus Ballettdirektor Ricardo Fernando inszeniert Henry Purcells spartenübergreifendes Werk für das Staatstheater Augsburg – in magischem Bühnenbild und mit viel Entertainment.

Das stand für Ballettchef Ricardo Fernando sofort fest, als er hörte, dass Henry Purcells "Fairy Queen" auf den Spielplan gesetzt werde: "Das willig machen". Heißt: Nicht nur die Choreografien wollte Fernando zur Aufführung beisteuern, sondern gleich die ganze Regie übernehmen. "Schließlich hat Purcell ja auch eine Ballettoper gemacht", meint Fernando und setzt nach: "mit der Betonung auf Ballett". Es ist nicht das erste Mal, dass er ein Musiktheaterstück in Szene setzt. Musicals wie "Evita" und "Rocky Horror Show", Opern wie "Boulevard Solitude" oder "Schimmelreiter" entstanden unter seiner Regie schon in Bremerhaven und Hagen.

"Fairy Queen" im Martinipark: Das Bühnenbild soll magisch sein

"Ich bewege einen Berg", umschreibt Ricardo Fernando nun die spartenübergreifende Arbeit für "Fairy Queen" mit der Ballettkompanie, dem 30-köpfigen Chor, dem Orchester und sieben Sängerinnen und Sängern. Dazu kommt ein Bühnenbild, das zum zusätzlichen Akteur wird und koordiniert werden muss. "Das Stück ist Fantasy, deshalb brauche ich ein magisches Bühnenbild", lautete der Auftrag an Bühnenbildner Pascal Seibicke. Der hat eine bunte Szenerie entworfen, in der bewegliche Elemente mal an eine Lounge erinnern, mal an einen stilisierten Wald.

Denn in den Wald führt "Fairy Queen" mit seiner Anlehnung an Shakespeares "Sommernachtstraum". Die titelgebende Feenkönigin Titania und ihr Mann Oberon, Hermia und Lysander sowie Helena und Demetrius geraten in ein Liebesverwirrspiel, dessen Strippenzieher der Elf Puck mit seiner Zauberblume ist. Diese Rolle hat Fernando doppelt besetzt mit Countertenor Constantin Zimmermann und Tänzer Cosmo Sancilio. Wobei der Effekt, dass der Tänzer die Seele der Figur verkörpert, in der Premiere etwas in den Hintergrund geraten wird, bedauert Fernando. Constantin Zimmermann hat sich während der Proben verletzt und wird nun aus dem Orchestergraben heraus singen und Cosmo Sancilio das Wirbeln auf der Bühne überlassen.

Regisseur Ricardo Fernando: "Theater ist ein Ort des Entertainments"

Überhaupt wird es viel zu sehen geben auf der Bühne – und darüber hinaus, verspricht Ricardo Fernando. "Ich will die Zeit Shakespeares, als eine Theatervorstellung ein Happening war, zurückholen." Bühne und Zuschauerraum sollen miteinander verschmelzen, ist sein Wunsch. Dafür werden Teile des Chors im Publikum postiert, die Piccoloflöten-Soli werden von der Bühne gespielt und auch das Trompeten-Echo erhält seine entsprechende Raumwirkung. "Theater ist ein Ort des Entertainments", ist Fernandos Credo, und "Fairy Queen" ist für ihn das ideale Stück, dafür aus dem Vollen zu schöpfen.

Info: Premiere von Henry Purcells "Fairy Queen" ist am Sonntag, 2. April, um 18 Uhr im Martinipark.

