Staatstheater Augsburg startet Saison 2025/26 mit „Mit Leonce und Lena“

Staatstheater Augsburg

Spielzeitauftakt mit „Leonce und Lena“: Intendant André Bücker spricht über seine Inszenierung

Mit Georg Büchners Lustspiel um zwei Königskinder beginnt die Spielzeit 25/26 in Augsburg. André Bücker verspricht einen Hauch von „Alice im Wunderland“.
Von Veronika Lintner
    Sarah Maria Grünig als Prinzessin Lena und Jannis Roth als Prinz Leonce, im Hintergrund Natalie Hünig als Valerio.
    Sarah Maria Grünig als Prinzessin Lena und Jannis Roth als Prinz Leonce, im Hintergrund Natalie Hünig als Valerio. Foto: Jan-Pieter Fuhr

    Jede Spielzeit sei ein Neubeginn, sagt André Bücker. Seit 2016 leitet er als Intendant das Staatstheater Augsburg, aber wenn in seinem Haus eine neue Bühnensaison beginnt, dann immer mit frischer Aufregung, Gewusel und Hallo: „Für uns startet die Spielzeit zuerst mit einer Vollversammlung aller Mitarbeiter. Das ist ein großes Wiedersehen, das fühlt sich in etwa so an wie der erste Tag in der Schule, nach den langen Ferien.“ Die Spielzeit 2025/26 am Staatstheater beginnt nun mit einem Klassiker, dem auch das Publikum zuerst in der Schule begegnet sein dürfte. Schnöde Pflichtlektüre? Nein, dieses Stück sprüht bis heute vor Fantasie und Witz, davon zeigt sich Bücker überzeugt. Er selbst inszeniert die erste Premiere der Saison: „Leonce und Lena“ von Georg Büchner.

