Unendliche Weiten: So will Roland Schwab "Eugen Onegin" in Augsburg inszenieren

Roland Schwab inszeniert in Augsburg Tschaikowski: Sein Blick auf die Oper "Eugen Onegin" baut auf das blanke Gefühl und die Kraft der Weite. Ein Probenbesuch.

Roland Schwab genießt den Ausblick. Vor seinem Auge breiten sich die Lichter einer Stadt bei Nacht aus. Fahles Funkeln, tiefe Schwärze, ganz große Weite. Als hätte Schwab auf einem Parkbänkchen in den Hollywood Hills Platz genommen, mit Blick auf Los Angeles. Oder steht die Bank auf einer Anhöhe über Berlin? Vielleicht sogar vor Moskau? Tatsächlich sitzt Schwab in Augsburg, vor der Bühne im Martinipark, in den Publikumsrängen. Er betrachtet das Bühnenbild: "Sehen Sie das? Das ist die sibirische Weite." Schon der weiße Bühnenboden, gebogen wie eine Halfpipe für Skater, zieht den Blick hinein in die Kulisse. Und dahinter? Die Videoprojektion der Stadt bei Nacht. Ein Blick durchs Fernrohr, eine Illusion. Und mit diesem Bild will Schwab seine Inszenierung eröffnen, am Staatstheater Augsburg setzt er Tschaikowskis Oper "Eugen Onegin" in Szene.

"Eugen Onegin" inszeniert Ronald Schwab in Augsburg ohne Folklore

Wann ist dieser "Eugen Onegin" in sein Leben getreten? In seine Laufbahn als Musiktheaterregisseur? "Das muss vor 35 Jahren gewesen sein", erinnert sich der 53-Jährige. "Ich bin musikalisch ja bei Wagner", räumt er gleich im nächsten Satz ein. Als Experte für Richard Wagners Opern ist Schwab gefragt, bei den Bayreuther Festspielen setzte er 2022 "Tristan und Isolde" in Szene. Aber jetzt: Tschaikowski in Augsburg. "Diese Musik bietet mir eine kleine Flucht, einen Eskapismus von dieser Schwere. Das ist eine Musik der Weite und der Sehnsucht, eine echte Wohltat. Und wie zum Beispiel auch in Puccinis 'La Bohème', geht es in dieser Oper um Menschen wie du und ich."

Vor allem geht es in diesem Werk von 1878 um: Eugen Onegin. Dandy, Zyniker und Lebemann, er geht in den feinsten Salons Russlands ein und aus. Und da wäre Tatjana. Die junge Frau verliebt sich in Onegin und gesteht ihm ihre Gefühle in einem Brief. Onegin aber verstößt sie. Erst als sich Jahre später wieder ihre Schicksale kreuzen, spürt er Reue und Liebe. Also: keine germanischen Götter wie in Wagners Ring, auch keine äthiopischen Royalitäten wie in Verdis "Aida", kein Historienschinken. Puristisch will Schwab das Stück präsentieren, ohne politische Deutungen, auch ohne Folklore. Die klingt sowieso in der Musik ein, wenn der Bühnenchor – wie jetzt bei der Probe – hinter den Kulissen einen Choral anstimmt.

Zum dritten Mal inszeniert Roland Schwab am Staatstheater Augsburg

Roland Schwab inszeniert zum dritten Mal am Staatstheater Augsburg. Hier kann er mit einem festen, einander vertrauten Ensemble arbeiten – das sei schon ein Kontrast zu Bayreuth, sagt der Regisseur. Das Bühnenbild für "Eugen Onegin" will auch er nicht ins nächste Theater verfrachten. Die Kulisse ist für den Martinipark – mit all seinen Schwächen und Stärken und ohne Schnürboden – geschneidert. Und auch maßgeschneidert auf die Psyche der Figuren, so soll das Bühnenbild wirken. Wie bei einer Familienaufstellung beziehen die Figuren im weiten Raum Position zueinander. Und wenn Schwab sich im Gespräch über das Zwischenmenschliche Gedanken macht, wagt er sich auch ins Spekulative: Tschaikowski habe sich nicht mit dem Onegin identifiziert. Eher mit Tatjana, der Zweifelnden, der Zarten.

Als das Werk 1884 im Marinskitheater einen Sturm des Jubels auslöste, schwärmte Tschaikowskis Komponisten-Freund Antonin Dvorak: "Es ist eine wundervolle Schöpfung, voll warmer Empfindung und Poesie." Doch der Komponist traute seinem Genie nie so ganz. "Die Genese der Oper ist auch sehr gut dokumentiert", sagt Schwab. Wie sich Tschaikowski bei einem Drama des Meistererzähler Puschkin bediente, wie er die Geschichte verdichtete. Und als Kernbotschaft bleibt für Schwab dieser Satz aus dem Libretto: "Als Ersatz für unser Glück gab der Himmel uns Gewöhnung …"

Lesen Sie dazu auch

"Eugen Onegin" ist für Schwab "ein Stück über Dämonen"

Schwab sucht nach Schlüsselmomenten, nach "Pointen" in der Musik, die er in markante Szenen übersetzen will. Zum Beispiel als Tatjana ihre Liebe für Onegin offenbart. Oder als Onegin sich einem Pistolen-Duell stellt – "absolute Düsternis". Doch zu Beginn klingen feine Töne, ein fragiles Spiel der Streicher. Larina und Filipjewna philosophieren über verlorene Liebe, trübe Ehen aus Vernunft, und blicken dabei ins Publikum. Am anderen Ende der Halfpipe? Klammert sich Larinas Tochter Tatjana an eine der wenigen Requisiten auf der Bühne, an ein altes Radio. Sie schmiegt sich an das Gerät und hofft auf Signale. "Weltempfänger", nennt es Schwab.

Die Weite, der Schmerz, die Liebe, droht das nicht in den Kitsch zu kippen? "Man darf sich nicht von der wahnsinnigen Schönheit der Partitur einlullen lassen", sagt Schwab. Kontrapunkte will er setzen. Die Sänger und Sängerinnen aus der Komfortzone locken. Am Ende, als Tatjana Onegins Bitten und Betteln fast erliegt, aber eben nur fast, da ist für Schwab das Gefühl, das Onegin plagt, jene Qual eines Getriebenen: Ist das noch Liebe, oder ist das schon die pure Verzweiflung? "Es ist ein Stück über Dämonen."

"Ich bin wahnsinnig am Publikum interessiert", sagt Ronald Schwab

So kurz vor der Premiere, lässt Schwab den Druck der Öffentlichkeit an sich heran? Er überlegt. "Ich bin wahnsinnig am Publikum interessiert. Mir geht es vor allem um eines: Wie schafft man einen Raum, der einen schönen Sog entwickelt. Einen Sog, der keinen anderen Fokus zulässt als die menschliche Seele."