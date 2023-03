"Unser Leben in den Wäldern": So wird das neue VR-Stück am Staatstheater Augsburg

Plus Am Staatstheater Augsburg spielt erstmals eine Uraufführung mit der VR-Brille. Digitalbeauftragte Tina Lorenz erklärt, warum sich "Unser Leben in den Wäldern" dafür eignet.

Als Vorreiter des digitalen Theaters ist das Staatstheater Augsburg in den vergangenen drei Jahren, als das Live-Erlebnis der Bühnen durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt war, vielfach regional und überregional gewürdigt worden. Vor allem die Innovation, nicht nur Live-Streams zu übertragen, sondern eigene Formate zu entwickeln, wurde allseits gewürdigt. Mittlerweile hat sich das Staatstheater ein Repertoire von zehn Produktionen aufgebaut, die - auch nach Aufhebung aller Corona-Einschränkungen - Interesse über das Stammpublikum hinaus finden. "Die meisten Kunden, die sich eine VR-Brille bei uns bestellen, sitzen überall in Deutschland. Und zunehmend registrieren wir auch Gruppenbuchungen für ganze Schulklassen oder für Festivals" , sagt Tina Lorenz, die Digitalbeauftragte des Staatstheaters, die als die Frau hinter diesem Boom gefeiert wird. Sie erzählt, warum die neueste VR-Produktion des Staatstheaters besonders ist

Ab kommender Woche gibt es die elfte Produktion des Staatstheaters für VR-Brille: die Uraufführung von "Unser Leben in den Wäldern" nach einem Roman von Marie Darrieussecqs in der Inszenierung von Intendant André Bücker. Erstmals wurde dafür nicht eine reale Umgebung als Spielort ausgewählt, sondern vor dem Green Screen der Partneragentur Heimspiel gedreht. "Alle Hintergründe und das Bühnenbild wurden nur virtuell gebaut", erklärt Tina Lorenz, die in dieser Inszenierung für die Dramaturgie verantwortlich ist.

Die Hauptfigur in "Unser Leben in den Wäldern" ist eine unzuverlässige Erzählerin

"Für diesen Stoff hat das besonders gut gepasst." Denn in dem Buch, erläutert Lorenz, gehe es um eine Frau, die in einem Wald sitzt und sich alleingelassen fühlt. Sie versucht, ihr Leben zu rekonstruieren und rechnet dabei mit ihrer Umwelt und dem, was sie sehr lange für die Realität gehalten hat, ab. "Sie ist eine unzuverlässige Erzählerin und man weiß als Zuschauer:in nicht genau, was sie eigentlich weiß und was sie sich nur so zusammenfabuliert", sagt Tina Lorenz.

So sei die Idee entstanden, einen Ort auszuwählen, der ebenfalls unzuverlässig ist. "Die Umgebung verändert sich im Laufe des Stückes, sie wird durchsichtig und durchlässig. " Mehr will Tina Lorenz keinesfalls verraten, nur noch soviel: "Das, was Viviane lange Zeit für ihr Leben gehalten hat, stimmt so nicht." Deshalb habe man sich entschieden, nicht real in den Wald zu gehen, sondern ihn zu kreieren. "Und ob es ein Wald ist, das wissen wir gar nicht so genau", deutet Lorenz noch an.

Digitalbeauftragte Tina Lorenz: "Wir sind alleine mit ihr und ihren Gedanken"

Natürlich hätte man dies auch auf die reale Bühne bringen können, aber die Möglichkeit der VR-Brille, eine vollständige Immersion zu erzeugen, also in die Welt der Protagonistin vorzudringen und ihr damit sehr nahe zu kommen, dafür sei die Virtual Reality besonders geeignet, stellt Tina Lorenz dar. "Wir sind alleine mit ihr und ihren Gedanken, vielleicht sogar in ihrem Kopf, das macht diese Inszenierung so reizvoll."

Ab kommender Woche verschickt das Staatstheater die Brillen mit "Unser Lebern in den Wäldern", weiterhin erhältlich sind aber auch die vorhergehenden Produktionen. "Die digitale Bühne ist unendlich groß", freut sich Lorenz, weshalb eben kein Stück "abgespielt" werden müsse, um Platz zu machen für ein neues anderes. So kann man nun die digitale Entwicklung des Staatstheaters nachvollziehen, von Stücken wie "Judas" oder "Oleanna" über das Roboterballett "kinespere" bis hin zu Konzerten wie "Bilder einer Ausstellung".

Das Staatstheater Augsburg gibt seine Erfahrungen mit dem Digital-Theater weiter an andere Häuser

Viel gelernt habe man auf diesem Weg, erzählt die Digitalbeauftragte, z.B. dass man mit den 360-Grad Kameras einen gewissen Abstand zu den Schauspielern halten müsse oder welche Form für welche Stücke die richtige sei. "Wir wissen seit Hunderten von Jahren wie Bühnen funktionieren, dass wir auf eine kleine Studiobühne keinen ganzen Opernchor stellen können und auf einer Riesenbühne ein Monologstück absäuft. Ebensolche Gesetzmäßigkeiten gibt es auch im Digital-Theater." Das seien Erfahrungen, die man kontinuierlich seit drei Jahren aufgebaut habe und auch an andere Institutionen weitergebe. Dafür hat sich das Staatstheater Augsburg mit dem Theater Dortmund und einigen anderen Organisationen zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. "Alle Theater, die VR-Produktionen machen, rufen früher oder später bei uns an, um sich Tipps zu holen", erzählt Tina Lorenz.

Katja Sieder spielt in "Unser Leben in den Wäldern" , der neuen VR-Produktion des Staatstheaters Augsburg. Foto: Jan-Pieter Fuhr

Denen kann sie zum Beispiel berichten, dass die Plattform twitch, auf der sich vor allem Gamer austauschen, ganz neue Möglichkeiten des Kontakts zum Publikum bietet. Tina Lorenz führt etwa das große Konzert mit Videospiel-Musik im Kongress im Park an. "Das haben wir auf twitch gestreamt und damit Menschen erreicht, die bisher keine Ahnung von klassischer Musik hatten. Die wollten auf einmal wissen, welche Musiker das sind, wie sie proben, welche Musik sie sonst spielen. So konnten wir diesem eher klassikfernen Publikum unsere Arbeit näher bringen." Mit Auswirkungen auch auf die herkömmliche Art des Bühnenerlebnisses: "Durch unsere kontinuierliche digitale Arbeit, auch die Events im Alten Rockcafé, sind Communities entstanden, denen wir nun überall auch in unseren Live-Aufführungen begegnen." Frischer Wind für das Theater also nicht nur im digitalen Raum.

Info "Unser Leben in den Wäldern", inszeniert von André Bücker mit Katja Sieder, Ute Fiedler und Thomas Prazak. Zu bestellen ab 24. März unter www.staatstheater-augsburg.de Am Freitag, 24. März, um 20 Uhr findet im Kühlerhaus am Gaswerk eine Releaseparty mit Vorführung der neuen VR-Produktion statt. Karten gibt es beim Besucherservice des Staatstheaters.