Staatstheater Augsburg

vor 18 Min.

Niedergang eines Wüstlings: "The Rake's Progress" am Staatstheater Augsburg

Paradiesische Szene: "The Rake's Progress" ist die einzige Oper von Igor Strawinsky. Jan Eßinger inszeniert das Werk nun im Martinipark in Augsburg.

Plus Jan Eßinger inszeniert am Staatstheater Augsburg "The Rake's Progress", Igor Strawinskys einzige Oper. Ein Gespräch mit dem Regisseur vor der Premiere.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Es grünt und sprießt im Paradies. Ein junges Paar liegt auf der Wiese, Frau und Mann kuscheln, es wird geturtelt im Garten Eden. Aber bald verpufft das Idyll, denn Bild und Stimmung wechseln Szene um Szene: Er, der Liebende, reist nach London. Stolpert in ein Bordell. Schleicht über den Friedhof. Endet in der Psychiatrie. Was hier auf der Bühne geprobt wird, ist der sang- und klangvolle Niedergang des Tom Rakewell. "The Rake's Progress" heißt dieses Bühnenwerk in neun Bildern – es ist Igor Strawinskys einzige Oper. Der Komponist, der Schöpfer von großen Balletten wie "Der Feuervogel", brachte das Werk 1951 zur Uraufführung. "Es ist ein Stationendrama", erklärt der Regisseur Jan Eßinger. "Strawinsky selbst sprach von einem Triumph des szenischen Augenblicks über Weisheit und Logik." Und diesen Anspruch nimmt Eßinger als Herausforderung: Er inszeniert die Oper am Staatstheater Augsburg, im Martinipark. Ein Gespräch kurz vor der Premiere.

Jan Eßinger inszeniert Strawinskys Geschichte vom Wüstling

"Das ist Oper, wie man das von früher kennt. Bestes 18. Jahrhundert", sagt Eßinger. Will heißen: Arie, Rezitativ, Zwischenspiel, Nummer reiht sich an Nummer. Strawinskys Oper bedient sich mit Lust an Formen und Klängen längst vergangener Jahrhunderte. Es klirrt ein Cembalo, dann streicht ein Streichquartett, schließlich spielt das kleine Orchester im Tutti. Diese Musik löst bei Eßinger ein Déjà-vu-Gefühl aus: "Die Oper ist sehr, sehr zitathaft", erklärt der Regisseur, da steckt viel Mozart-Flair im Werk. "Man hört und denkt: Ach, das ist doch wie in 'Don Giovanni'! Und hier, 'Così van Tutte'! Aber es ist eben niemals eins zu eins dasselbe." Aber auch ohne geschultes Ohr, ohne Kompetenz im Zitateraten, lasse sich die Oper genießen: "Sie hat etwas Intuitives, Märchenhaftes."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen