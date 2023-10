Staatstheater Augsburg

Wechsel in der Digitalsparte: Tina Lorenz verlässt das Staatstheater Augsburg

Plus Tina Lorenz hat mit den digitalen Projekten des Staatstheaters bundesweit für Furore gesorgt, nicht nur in der Theaterszene. Nun verlässt sie das Haus.

Von Richard Mayr

Auf ihrem Social-Media-Kanal auf Instagram hat Tina Lorenz, die Leiterin der Digitalsparte des Staatstheaters Augsburg, ihren Abschied angekündigt. Die Digital-Chefin geht, sie hat ein neues Angebot, die Verträge seien allerdings bislang nicht unterschrieben, sie will deshalb nicht sagen, wohin es gehen wird. Ihr Chef, Staatsintendant André Bücker, bestätigt, dass es sich um ein Angebot handle, das Lorenz nicht habe ablehnen können.

Drei Jahre war Lorenz in Augsburg. In dieser Zeit hat sich das Staatstheater Augsburg zu einem Innovator entwickelt, einem Labor für den Umgang mit der digitalen Technik. Sie hat die Projekte, die es längst schon gab, noch einmal forciert, und Neues ausprobiert. Zum Beispiel hatte das Staatstheater damals schon in die VR-Brillen, also 360-Grad-Video-Brillen, investiert, die in André Bückers "Orfeo ed Euridice" als zentrales Inszenierungsmoment vorkommen sollten. Bücker, aber auch der Schauspiel-Co-Leiter David Ortmann, waren aufgeschlossen, neue digitale Techniken zum Einsatz zu bringen. Als die Pandemie im Frühjahr 2020 den Spielbetrieb lahm legte und die Premiere von "Orfeo" sich aufschob, kamen die VR-Brillen erstmals anders zum Einsatz: Mit dem "Judas"-Monolog nahm das Staatstheater ein Stück mit 360-Grad-Kamera auf und lieferte das seinem Publikum via VR-Brille nach Hause.

