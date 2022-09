Staatstheater Augsburg

Das sind die neuen Künstlerinnen und Künstler am Staatstheater Augsburg

Noch sind die Sitzplätze im Martinipark verwaist. Am Samstag, 10. September, startet das Staatstheater dort mit "Jerusalem" in die neue Saison.

Plus Im Ensemble des Staatstheaters Augsburg gibt es Veränderungen: Neue Sänger, Schauspieler und Tänzer nehmen ihre Arbeit auf.

Von Richard Mayr Artikel anhören Shape

Die erste Premiere der neuen Spielzeit steht früh an: Schon am 10. September, also zum Ende der Schulferien hin, startet das Staatstheater Augsburg in die neue Saison. Auf dem Programm steht dann eine deutschsprachige Erstaufführung – Jez Butterworths "Jerusalem" (hier geht's zum Vorbericht der Produktion). Regie führt der Intendant André Bücker.

