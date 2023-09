Neues Ballett am Staatstheater Augsburg: Charlie Chaplin kommt zurück nach Amerika

Der Tramp auf der Bühne des Staatstheaters Augsburg: Ricardo Fernando choreografiert einen Ballettabend über Charlie Chaplin. Eine Episode hat ihn besonders ergriffen.

"Gab es etwas, was Chaplin nicht konnte", fragt Ricardo Fernando, und es ist klar, dass die Frage für ihn nur rhetorisch gemeint sein kann, denn er zählt gleich auf: "Charlie Chaplin war Schauspieler, Regisseur, Komponist, Drehbuchautor, er hat seine Filme selbst ausgestattet, hat die Kostüme entworfen, hat sie geschnitten und produziert, der Mann war alles". Ein Jahrhundertkünstler und mit seinen weiten Hosen, der engen Jacke, dem Stöckchen und der zu kleinen Melone auf dem Kopf eine Ikone der Filmgeschichte. Ballettchef Fernando lässt die Legende nun tanzend auferstehen in seiner Choreografie "Charlie", die am Samstag im Martinipark die Ballettsaison am Staatstheater Augsburg eröffnet.

Es darf keine Nacherzählung seines Lebens werden, da war sich Ricardo Fernando von Beginn seiner Recherchen an sicher. Dabei böte das Leben des gebürtigen Engländers Stoff genug: eine Kindheit in Armenhäusern, das glamouröse Leben als Star, vier Ehen und elf Kinder, ein fast 90-jähriges Leben, ein reiches Filmschaffen in Hollywood und Europa. Ein Aspekt im Leben Chaplins hat Fernando jedoch besonders ergriffen: In den 1950er-Jahren geriet Charlie Chaplin wie viele seiner Künstlerkollegen ins Visier des radikalen Anti-Kommunisten McCarthy und durfte 1952 nach einem Auslandsaufenthalt nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen.

Nur für den Ehren-Oscar durfte Charlie Chaplin zurück in die USA

"Was für ein Blödsinn", kommentiert Ricardo Fernando, "Chaplin war Humanist." Nur als er den Ehren-Oscar 1972 gewann, durfte der Filmemacher für drei Tage nach Los Angeles zurückkommen. " Augsburg ist meine sechste Kompanie", erzählt der Ballettchef, "und immer wieder fahre ich in die Theater, in denen ich vorher engagiert war, um zu sehen, wie haben sie sich weiterentwickelt, was gibt es da zu sehen, wer sind die Menschen dort." Für Charlie Chaplin sei die emotionale Verbindung zu den Orten, an denen er künstlerisch gearbeitet habe, gekappt worden. "Das war nicht fair", empfand Ricardo Fernando und knüpft daran nun in seinem Ballett an: "Ich bringe den alten Chaplin zurück in die Studios von Hollywood, wo er auf den Tramp trifft, der er einmal war."

Ricardo Fernando leitet das Ballett des Staatstheaters Augsburg. Foto: Jan-Pieter Fuhr

Das Grundmotiv dabei ist die Komik, die bei Chaplin immer eine war, in der auch der Schmerz anklang. "Jeder Künstler weiß es: Die Menschen zum Lachen zu bringen, ist das Schwierigste überhaupt", sagt Fernando, der in seinen Choreografien selbst auf das Mittel der Komik zurückgreift. Die große Kunst Chaplins habe darin bestanden, mit Intelligenz, Körperausdruck und vielen Emotionen Geschichten zu erzählen, die sein Publikum zum Weinen und zum Lachen bringen konnten. Sinnbild dafür sei der Tramp, der in den berühmten Stummfilmen Chaplins im Zentrum des Geschehens steht.

Der berühmte Look wird in "Charlie" verfremdet

Überhaupt werden Chaplin-Fans viele Reminiszenzen an die berühmten Filme auf der Bühne wiederfinden, etwa das blinde Blumenmädchen aus "Rampenlicht" oder den Polizisten aus "Leichte Straße", obwohl keine Filmszenen oder Fotografien projiziert werden. "Wir wollen uns nicht vergleichen oder ihn kopieren", ist Fernando wichtig.

Deshalb ist der berühmte Chaplin-Look auch leicht verfremdet. Kostüm- und Bühnenbildner Pascal Seibicke hat die Kostüme aus transparentem Stoff entworfen, die zusammen mit dem Lichtdesign interessante Effekte versprechen und sich vom üblichen Chaplin-Outfit abheben.

Und natürlich wird auch Chaplins Soundtrack in Ricardo Fernandos "Charlie" gegenwärtig sein, das berühmte "Smile", das über der ganzen Inszenierung stehen könnte. Aber auch die musikalische Gestaltung des Abends soll nicht nur der Soundtrack aus den Filmen sein. Tänzer David Nigro, der seit der letzten Spielzeit im Ballett Augsburg ist, komponiert selbst und hat die Musik ein wenig verändert und ergänzt. "Es wird sehr emotionsgeladen", verspricht Ricardo Fernando.