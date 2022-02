Vor der Premiere von Shockheaded Peter: Böse Buben in der Annastraße

Plus "Shockheaded Peter" vereint die schwarze Pädagogik des "Struwwelpeter" mit dem schwarzen Humor der Tiger Lillies. David Ortmann wirft darauf einen aktuellen Blick.

Schwarze Pädagogik und schwarzer Humor sind eine unterhaltsame Mischung. Das kann erleben, wer sich im Theater „Shockheaded Peter“ zu Gemüte führt. Episoden aus Heinrich Hoffmanns „Struwwelpeter“, mit über 500 Auflagen immerhin eines der erfolgreichsten deutschen Kinderbücher, machten die Briten Julian Crouch und Phelim McDermott zu einem bitterbösen Bühnenstück, Martyn Jacques, Gründer der englischen Kult-Band Tiger Lillies, lieferte den schaurigen Sound dazu. Und was im deutschen Original von 1844 noch abschreckendes Beispiel sein sollte, wird in der englischen Bearbeitung zum Vorbild für eine Handvoll Rotzlöffel.