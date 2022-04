"Wer zuletzt lacht, lacht zuletzt": Gewagtes und beklemmendes Theater

Plus Auch die dritte Folge von "Wer zuletzt lacht, lacht zuletzt" im Alten Rockcafé in Augsburg ist ein Mix aus Gesellschaftskritik und Trash mit herausragenden Schauspielern.

Schräg, schaurig, schrill. Mit der dritten Folge von „Wer zuletzt lacht, lacht zuletzt“ biegt Regisseur Nicola Bremer im Alten Rockcafé auf die Zielgerade seiner vierteiligen Klima-Katastrophen-Serie für das Staatstheater ein. In der Zelle neben dem Zuschauerraum werden die Zustände manischer, die Lieder atemloser und die Stimmung zwischen den mal zwei, mal drei Gefangenen verzweifelter.