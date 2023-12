Stadthalle Gersthofen

Zwei Schauspielstars stimmen auf Weihnachten ein

Samuel Finzi (links) und Herbert Knaup präsentierten in der Stadthalle Gersthofen ihre Theaterfassung von Dickens' "Weihnachtsgeschichte".

Plus Samuel Finzi und Herbert Knaup lassen Charles Dickens' „Die Weihnachtsgeschichte“ in neuem Licht glänzen und bekommen viel Applaus in der Stadthalle Gersthofen.

Wie oft schon wurde sie erzählt, verfilmt, auf die Bühne gebracht: die berühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens mit dem Geizkragen Ebenezer Scrooge, der am Vorabend des Weihnachtsfestes erst wieder lernen muss, barmherziger, mitfühlender und menschlicher zu werden. Diese Weihnachtsgeschichte, erstmals 1843 veröffentlicht, wurde jetzt mit den großartigen Schauspielern Samuel Finzi und Herbert Knaup, begleitet von einem Streichquintett, in der Gersthofer Stadthalle auf die Bühne gebracht.

Angelegt war dieses Bühnenmärchen, das Martin Mühleis gemeinsam mit dem Komponisten Libor Síma geschaffen hat, als ein Ineinander und Miteinander von Musik, Rezitation und Schauspiel. Mit Samuel Finzi und Herbert Knaup war das Stück bestens besetzt. Da war Herbert Knaup, der, sobald er den Ebenezer Scrooge sprach und spielte, nur noch als dieser zu erkennen war – als der unfrohe, rastlose Geschäftsmann, der, auch wenn alles um ihn herum Weihnachten feiert, sich nicht anrühren lässt; der in seiner Bitterkeit selbst den anderen, etwa seinem Schreiber Bob Cratchit, das Fest nicht gönnt; der nur noch das Ich kennt. Den aber in der Nacht der Schatten seines verstorbenen Kompagnons Jacob Marley heimsucht, „in Ketten, die er ein Leben lang selbst geschmiedet hat“, um ihm drei Geister anzukündigen, die ihn in dieser Nacht heimsuchen und lehren werden.

