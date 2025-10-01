Wo die Natur dem Künstler zur Hand geht: Patrick Rohner zeigt seine Werke im Kunstraum Leitershofen

„Denn wahrhaftig steckt die Kunst in der Natur. Wer sie heraus kann reißen, der hat sie.“ Spät, am Ende seines Lebens, hat Dürer diesen Satz publiziert, der mit „reißen“ das Umreißen von Natur mit der Reißfeder meint. Wenn jetzt im Kunstraum von Leitershofen der 1959 geborene Schweizer Künstler Patrick Rohner ausstellt, dann ist dort ebenfalls die Kunst in der Natur zu sehen – doch auf vollkommen andere Art und Weise.

Patrick Rohner war Meisterschüler an der Düsseldorfer Kunstakademie

Patrick Rohner, einst Meisterschüler an der gerühmten Düsseldorfer Kunstakademie, „entreißt“ seine Kunst einer weit umfassenderen Vorstellung von der Natur, wie sie Dürer 1528, nach einem Leben auch voller Tier- und Pflanzenaquarelle, in seinen Büchern über die menschliche Proportion meinte. An der konzeptuellen Kunst Rohners arbeitet die Natur nämlich selbst mit – in Form von Farbmaterie und Zeit, mitunter auch in Form von Witterung. Damit ist Rohner auch ein Nachfolger von Yves Klein und seinen „Kosmogonien“: Bilder – durch Wind und Wetter gestaltet.

Studien der Natur höchstpersönlich selbst kommen Rohners Steinzeichnungen gleich: Der Künstler legt in den Schweizer Bergen einen schweren Stein auf ein schweres Büttenpapier und lässt dann den Stein, das Papier, dazu Regen, Sturm und Eis über Monate arbeiten. Was dabei entsteht und fixiert wird, ist: ein zarter Umriss, Spuren sich entwickelnden Mooses, Wasserränder, herbeigewehte Erd- und Pflanzenrückstände. Natur und Zeit arbeiten Hand in Hand – falls nicht, wie vorgekommen, Murmeltiere das schmackhafte Bütten mümmeln. Für die Ausstellung im Kunstraum Leitershofen hat Rohner für seine Zeichnungen einige Steine aus dem Ursprungsgebiet des Lechs herangezogen; ihrem zeichnerischen Ergebnis haftet einerseits etwas Meditatives, etwas Zen-artiges und andererseits auch etwas Tachistisches an.

Im Vordergrund der Ausstellung stehen Patrick Rohners Ölarbeiten

Einen langen Entstehungsprozess, bei dem Kalkül und Zufall gleichermaßen eine Rolle spielen, haben auch Rohners „Wasserarbeiten“ hinter sich. Wieder tragen die Zeit und solche physikalischen Vorgänge wie Verdunstung das ihre zum letztgültigen Erscheinungsbild bei. Rohner gießt in flache Wannen aus gefaltetem Papier über Monate hinweg Acryl- oder Aquarellfarbmischungen, deren Austrocknung unter Ablagerung von Pigmenten die letztgültige „naturwirkliche“ Kunst bestimmt. In Leitershofen gehören diese Wasserarbeiten mit ihren Papieraufwerfungen und delikaten Binnenzeichnungen zum Schönsten der Schau. Die gelb leuchtende Wasserzeichnung Nr. 199 ist ein einziges großes Gedicht, an dem satt zu „lesen“ kaum möglich ist.

Doch im Vordergrund der Schau stehen die großformatigen Ölarbeiten Rohners, die – als besondere Form von „Landschaftsmalerei“ – gleichsam solche Naturprozesse wie Ablagerung, Sedierung, Verwitterung, Zersetzung, Verwesung ins Bild setzen. Der Künstler, der in Ortsbegehungen die Klimakrise seiner Heimat Glarnerland immer wieder dokumentiert und eine solche Ortsbegehung mit fotografischem Ertrag auch auf der Deuringer Heide in Stadtbergen durchführte, lässt sich in diesen Ölarbeiten von geologischen Prozessen leiten. Er trägt Farbbatzen auf, trägt Farbbatzen schneidend ab, spachtelt, presst, greift auch mit der Hobelmaschine ein, kurz: formt das Ölmaterial auch unter Kraftaufwand. Das pastose, haptische, reliefhafte Ergebnis in Erdfarben zeigt sich wie eine (in sich arbeitende) Grottenwand. Patrick Rohners Œuvre ist eigen, schlüssig und setzt auch die Verantwortung ins Bild, die der Mensch im abgeschlossenen Erdsystem trägt.

Info: „Verdichtungen, Materie und Prozesse“ im Kunstraum Leitershofen. Laufzeit: bis 30. November. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 15 bis 18 Uhr, und nach Vereinbarung. Info: www.kunstraum-leitershofen.de und 0151/18452518.