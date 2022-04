Straßenkunst

"Die Bunten" wünschen sich noch mehr Freiraum für Graffiti

Plus Der Verein "Die Bunten" widmet sich seit 2011 der Graffiti-Kultur in Augsburg. Jetzt mischt eine neue Generation mit und hofft auf neue "Schwabenwände".

Von Veronika Lintner

Zwischen den dicken Betonwänden der Fußgängerunterführung spielt der Klang der Straße gerade Ping-Pong: Hier im Tunnel hallt die Straßenbahn nach, die ein Stockwerk höher vorbeipoltert, genauso wie der Autoverkehr, der zum Feierabend hupt. Doch unten, am Rand des Radler- und Spaziergänger-Tunnels an der Haunstetter Straße, ist ein Künstler bei der Arbeit: Er schüttelt die Spraydose, lässt sie klackern – bis sie ihre Farbe an die Wand zischt.

