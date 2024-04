Szene

vor 34 Min.

Alles handgemacht und auf Vinyl: Das international tätige Label Kleine Untergrund Schallplatten

Plus Die weltweite Indiepopszene hat eine gute Adresse in Augsburg: Ronny Pinkau und sein Label Kleine Untergrund Schallplatten. Qualität und Idealismus zählen dort mehr als das große Geschäft.

Von Sebastian Kraus

Es gibt ein Bild eines Plattenladens in Tokio mit einer ganzen Wand voller Friedrich-Sunlight-Singles. Singles einer kleinen Indieband aus Augsburg, in Kleinstauflage gepresst von einem kleinen Plattenlabel aus Augsburg. Wie ein solches Foto entstehen kann, ist exemplarisch für die Szene, in der sich Ronny Pinkau mit seinem Label Kleine Untergrund Schallplatten (KUS) bewegt: Sie ist klein, aber unabhängig und bestens international vernetzt.

Kleine Untergrund Schallplatten aus Augsburg mit internationalen Erfolgen

Friedrich-Sunlight-Sänger Kenji Kitahama erspielte sich in San Francisco mit seiner Band The Fairways Bekanntheit, wagte dann aber dank seines Ehemannes den Schritt nach Europa, wo er niemanden kannte, aber per Kleinanzeige einen Augsburger Musiker kennenlernte, der wusste, dass Friedrich Sunlight einen Sänger suchten. Die Chemie stimmte, die Songs ebenfalls, und so veröffentlichte Pinkau mit der Katalognummer 003 gleich einmal eine 7“, die international Wellen schlug. „Kenji hat in den USA und aufgrund seiner Wurzeln in Japan eine Fanbase, also schickten wir die Hälfte der Platten nach Tokio“, erzählt Pinkau. Aus seinen Erzählungen strahlt in jeder Sekunde die Begeisterung für die Szene, er ist ein wandelnder Almanach der Indiepopgeschichte der vergangenen 40 Jahre, ob es nun in Neuseeland passierte oder in der DDR.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .